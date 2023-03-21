За спиной у примадонны: Что известно о жене лидера КНР Си Цзиньпина Сколько браков было у Си, почему он выбирает ярких женщин и как выглядит первая леди Китая. 20 марта, 23:40 Президент Китая Си Цзиньпин и его жена Пэн Лиюань. Обложка © Getty Images / Lintao Zhang

Си Цзиньпин в представлении не нуждается. Национальный лидер азиатской сверхдержавы за последнее десятилетие успел многое. Достаточно сказать, что за время его правления Китай стал крупнейшей экономикой мира, опередив США. Куда меньше мир слышал о жёнах председателя Си. А между тем это действительно примечательные дамы.

Первый брак

Первая супруга Си Цзиньпина Кэ Линлин. Фото © therealchina.org

Первый брак будущего правителя Китая мог бы стать основой для хорошего психологического романа о не очень счастливой семейной жизни. Дело в том, что отец Си Цзиньпина Си Чжунсюнь — человек сложной биографии, провинциал, создавший себя сам, и в молодости Си Цзиньпин спал не на шёлке. Си-старший за время политической карьеры успел не только высоко вознестись, но и пасть на дно, так что будущий китайский лидер несколько лет провёл в тяжелейших лишениях и тяжёлой физической работе. Судьба помотала этого человека, и к вершинам власти он пробивался со многими трудами.

А вот его первой женой в 1979 году стала утончённая и экстравагантная Кэ Линлин (Кэ Сяомин). Её отец, чиновник и дипломат, был послом Китая в Великобритании. Так что девушка была отменно образованной и, кажется, могла стать хорошей подругой жизни для Си Цзиньпина. Однако быстро оказалось, что молодые люди уж очень разные и не сходятся ни характерами, ни амбициями. Си Цзиньпин ещё не был лидером Китая, но уже тогда намеревался идти по службе выше и выше. Его вестернизированная супруга, наоборот, предлагала ему поехать с ней в Британию. Кэ Линлин была слишком светской дамой и вдобавок сама имела карьерные амбиции: она отличный врач. Быть просто тылом мужа она не хотела. Так что жить с человеком, желающим прорваться через все ступени карьерной лестницы, ей не улыбалось, даже с исключительно энергичным и компетентным чиновником. Так что в одной семье оказалось два тигра. Кэ Линлин и Си Цзиньпин часто ссорились и через три года брака расстались. Кэ Линлин уехала в Европу, где и осела окончательно. Она не пропала, сделала карьеру, ей есть чем гордиться, но с тех пор пути Си Цзиньпина и его первой супруги разошлись навсегда. Общих детей у них не было.

Второй брак

Привычке выбирать ярких женщин Си Цзиньпин не изменил. Пэн Лиюань в момент, когда она познакомилась с Си, была гораздо известнее его самого. Хотя за пределами Китая она известна в основном как жена Си Цзиньпина, внутри самой Поднебесной её никому отдельно представлять не надо.

Пэн Лиюань с юности пела, а в 18 начала выступать перед китайскими солдатами. Во время противостояния между Китаем и Вьетнамом она поступила на службу в НОАК (Народно-освободительная армия Китая) и выступала на фронте перед солдатами. Надо заметить, в Китае армейская певица — это серьёзно, это отличные специалисты и концертные площадки. В 1983 году она выступила на новогоднем вечере на ТВ, и с этого момента её популярность в Китае стала максимально широкой. Репертуар этой певицы специфический, в основном он состоит из патриотических, даже военно-патриотических песен, причём в Китае она сверхпопулярна, этакая Алла Пугачёва с репертуаром "Любэ".

Пэн Лиюань, жена Си Цзиньпина, поёт армейскую песню во время театрального вечера "Флаг Красной армии" в Большом зале народных собраний 30 июля 2007 года в Пекине, Китай. Фото © Getty Images / Feng Li

Госпожа Пэн официально гражданский служащий Вооружённых сил Китая и возглавляет там ансамбль песни и пляски. Кстати, она не просто поп-певица, её козырь — оперные арии, и в качестве оперного сопрано она объехала полмира, выступая в США, Европе и России. В её карьере даже есть выступление с хором Александрова.

В 1982 году Си Цзиньпин развёлся, а Пэн Лиюань спела некоторые из своих самых известных песен.

На момент встречи — их познакомили общие друзья — Си Цзиньпин был фигурой немаленькой, но разглядеть в нём будущего национального лидера было сложно. Тогда он был вице-мэром города Сямынь. Город крупный (более пяти миллионов человек к нашему времени), но, по меркам Китая, не какой-то удивительный мегаполис. Так что во время интервью ей иной раз даже задавали вопросы о том, каково её мужу в тени такой знаменитости. И, наоборот, друзья Си Цзиньпина были немало удивлены, узнав, что тот женится на звезде. Но отношения наладились с первой встречи. Си Цзиньпин не стал задавать обычные для обывателей и журналистов вопросы, а начал расспрашивать о её музыке и вообще явно заинтересовался человеком, а не статусом.

В 1992 году у тридцатилетней Пэн Лиюань и Си Цзиньпина родилась дочь. Муж в это время занимался аварийно-спасательными работами в зоне тайфуна.

Си Цзиньпин с дочерью, когда она была ребёнком. Архивная фтография. Фото © ТАСС / AP / Xinhua

Для Китая образ настоящей первой леди довольно необычен. Однако здесь случай специфический, и Пэн Лиюань — абсолютно самостоятельная фигура для самой густонаселённой державы мира. К тому же её подчёркнуто традиционалистские взгляды на семью вызывают уважение внутри страны, а самостоятельность, яркость и компетентность в своей сфере — на международной арене. Хотя она перестала выступать на сцене после того, как Си Цзиньпин возглавил Китай, её отлично знают и на родине, и в мире. Так что председатель Си после первого не вполне удачного брака сделал очень правильный выбор. И как государственный деятель, и, похоже, как человек.

Председатель КНР Си Цзиньпин и его супруга Пэн Лиюань. Фото © Getty Images / Lintao Zhang

Авторы Иванов Алексей