Москвичей предупредили о девятибалльных пробках в центре города 21 марта
Дептранс предупредил о девятибалльных пробках в Москве и призвал пользоваться городским транспортом
В центре Москвы во вторник, 21 марта, будет сильно затруднено движение с 14:00 до 19:00. Столичный Дептранс просит использовать для поездок городской транспорт.
"Вечером ожидаем девять баллов. Сложно будет в центральной части города, на Бульварном кольце, на Садовом кольце, ТТК. Для поездок в центр города рекомендуем воспользоваться городским транспортом или отложить их на более позднее время", — говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.
Затруднения движения связаны с визитом делегации Китая в Москву. Ранее в соцсетях появились видео, на которых кортеж председателя КНР Си Цзиньпина двигается по перекрытой улице столицы.
Кортеж Си Цзиньпина едет по Москве. Видео © Mash
Ранее сообщалось, что премьер-министр России Михаил Мишустин встретился с китайским лидером в Доме правительства. Позже сегодня с Си Цзиньпином встретится президент РФ Владимир Путин. Переговоры пройдут в узком и расширенном составе. Ожидается подписание ряда документов.
LIFE / Марат Абулхатин