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21 марта, 08:42

Москвичей предупредили о девятибалльных пробках в центре города 21 марта

Дептранс предупредил о девятибалльных пробках в Москве и призвал пользоваться городским транспортом

В центре Москвы во вторник, 21 марта, будет сильно затруднено движение с 14:00 до 19:00. Столичный Дептранс просит использовать для поездок городской транспорт.

"Вечером ожидаем девять баллов. Сложно будет в центральной части города, на Бульварном кольце, на Садовом кольце, ТТК. Для поездок в центр города рекомендуем воспользоваться городским транспортом или отложить их на более позднее время", — говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

Затруднения движения связаны с визитом делегации Китая в Москву. Ранее в соцсетях появились видео, на которых кортеж председателя КНР Си Цзиньпина двигается по перекрытой улице столицы.

Кортеж Си Цзиньпина едет по Москве. Видео © Mash

Ранее сообщалось, что премьер-министр России Михаил Мишустин встретился с китайским лидером в Доме правительства. Позже сегодня с Си Цзиньпином встретится президент РФ Владимир Путин. Переговоры пройдут в узком и расширенном составе. Ожидается подписание ряда документов.

Обложка ©

LIFE / Марат Абулхатин

Никита Никонов
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