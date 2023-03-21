Москвичей предупредили о девятибалльных пробках в центре города 21 марта

В центре Москвы во вторник, 21 марта, будет сильно затруднено движение с 14:00 до 19:00. Столичный Дептранс просит использовать для поездок городской транспорт.

"Вечером ожидаем девять баллов. Сложно будет в центральной части города, на Бульварном кольце, на Садовом кольце, ТТК. Для поездок в центр города рекомендуем воспользоваться городским транспортом или отложить их на более позднее время", — говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

Затруднения движения связаны с визитом делегации Китая в Москву. Ранее в соцсетях появились видео, на которых кортеж председателя КНР Си Цзиньпина двигается по перекрытой улице столицы.

Кортеж Си Цзиньпина едет по Москве. Видео © Mash