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21 марта, 13:12

Фёдор Конюхов готовится к очередному рекордному перелёту на воздушном шаре

Путешественник Фёдор Конюхов готовится к рекордному полёту на воздушном шаре из Мурманской области

<p>Фёдор Конюхов (слева). Обложка © <a href="https://konyukhov.ru/fyodor-konyuhov-pribyl-v-kirovsk-dlya-podgotovki-k-rekordnomu-pereletu-na-teplovom-vozdushnom-share-fosagro/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Konyukhov.ru</a></p>

Фёдор Конюхов (слева). Обложка © Konyukhov.ru

Путешественник Фёдор Конюхов в городе Кировске Мурманской области готовится к рекордному перелёту на тепловом воздушном шаре "Фосагро".

"Продолжается подготовка к трансконтинентальному перелёту на воздушном шаре, пилотировать который будут известный путешественник Фёдор Конюхов и президент Федерации воздухоплавательного спорта России Иван Меняйло. Вместе с членами экспедиционного штаба они уже осмотрели стартовую площадку, изучили готовность оборудования и обсудили регламент запуска шара", — говорится на сайте путешественника.

Старт экспедиции намечен на ближайшие дни и зависит от погодных условий, в частности направления ветра. В беседе с РИА "Новости" представитель Конюхова сообщил, что в настоящее время проходит проверка оборудования, а организационный штаб ждёт актуальную сводку погоды для принятия решения о дате старта.

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Конюхов и Меняйло планируют улучшить собственный рекорд и продержаться в воздухе без посадки более 60 часов, преодолев за это время расстояние до 3000 километров. Полёт запланирован на высоте до 5000 метров со средней скоростью в 40–50 км/ч. Специально для экспедиции изготовили тепловой воздушный шар "Фосагро" с объёмом оболочки 12 тысяч квадратных метров. Это самый большой воздушный шар, когда-либо созданный в России. В случае успеха путешественники установят сразу два мировых рекорда: дальности и продолжительности беспосадочного перелёта на тепловом воздушном шаре.

Напомним, в 2017 году Конюхов и Меняйло уже установили мировой рекорд продолжительности полёта — 55 часов. Тогда они приземлились в Саратовской области.

Никита Никонов
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