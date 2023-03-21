Фёдор Конюхов готовится к очередному рекордному перелёту на воздушном шаре

Путешественник Фёдор Конюхов в городе Кировске Мурманской области готовится к рекордному перелёту на тепловом воздушном шаре "Фосагро".

"Продолжается подготовка к трансконтинентальному перелёту на воздушном шаре, пилотировать который будут известный путешественник Фёдор Конюхов и президент Федерации воздухоплавательного спорта России Иван Меняйло. Вместе с членами экспедиционного штаба они уже осмотрели стартовую площадку, изучили готовность оборудования и обсудили регламент запуска шара", — говорится на сайте путешественника.

Старт экспедиции намечен на ближайшие дни и зависит от погодных условий, в частности направления ветра. В беседе с РИА "Новости" представитель Конюхова сообщил, что в настоящее время проходит проверка оборудования, а организационный штаб ждёт актуальную сводку погоды для принятия решения о дате старта.

Конюхов и Меняйло планируют улучшить собственный рекорд и продержаться в воздухе без посадки более 60 часов, преодолев за это время расстояние до 3000 километров. Полёт запланирован на высоте до 5000 метров со средней скоростью в 40–50 км/ч. Специально для экспедиции изготовили тепловой воздушный шар "Фосагро" с объёмом оболочки 12 тысяч квадратных метров. Это самый большой воздушный шар, когда-либо созданный в России. В случае успеха путешественники установят сразу два мировых рекорда: дальности и продолжительности беспосадочного перелёта на тепловом воздушном шаре.