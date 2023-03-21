Учёные признались: Риск падения гигантского астероида оказался гораздо выше, чем все думают

Вероятность падения на Землю крупного астероида может оказаться намного выше, чем принято считать, пишет Science.org. Сообщается, что эту мысль выразил на недавней научной конференции главный научный сотрудник Центра космических полётов имени Годдарда NASA Джеймс Гарвин.

По его мнению, в истории Земли за последний миллион лет могли быть пока неизвестные науке случаи подобной катастрофы. Как рассказал учёный из NASA, в космическом агентстве проанализовали новый каталог спутниковых снимков высокого разрешения и обнаружили новый (то есть ранее неизвестный) предполагаемый большой ударный кратер возрастом 1 миллион лет или даже меньше.

Кроме того, вокруг трёх уже известных таких кратеров удалось заметить дополнительные, ещё более широкие кольца. Это значит, что упавшие небесные тела были больше и массивнее, чем предполагалось. По оценкам исследователя, они не были сравнимы со знаменитым астероидом – «убийцей динозавров», но всё же могли привести к глобальным изменениям климата и массовым вымираниям.