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21 марта, 21:54

Первым российским самолётам "Байкал" не доверят возить пассажиров

"Известия": Первые самолёты "Байкал" не смогут перевозить пассажиров

<p>Самолёт "Байкал". © ТАСС \ Донат Сорокин</p>

Самолёт "Байкал". © ТАСС \ Донат Сорокин

Первые российские самолёты "Байкал", которые разработаны для замены устаревших Ан-2, прозванных в народе кукурузниками, не будут использоваться для перевозки пассажиров. Воздушные суда будут использоваться поступят в парк дальневосточной компании "Аврора" в 2025 году.

Как пишут "Известия" со ссылкой на два источника в отрасли, эксперты считают, что это позволит обкатать новые самолёты и выяснить, какова будет стоимость лётного часа. "Байкалы" могут быть задействованы, например, лесоохраны или полётов санитарной авиации.

"Речь идёт о базировании самолетов, маршрутах, планировании количества летных часов и многом другом. По факту окончания этого процесса определится максимально эффективная модель организации работ для данного борта", — сказал изданию представитель "Авроры" Артур Ди.

Опубликовано видео первого полёта лёгкого самолёта "Байкал"

Опубликовано видео первого полёта лёгкого самолёта "Байкал"

Лайф рассказывал, что российский лёгкий многоцелевой самолёт "Байкал" призван прийти на смену устаревшему советскому Ан-2, более известному как кукурузник. "Байкал" меньше, но быстрее и с большей дальностью полёта.

Андрей Григорьев
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