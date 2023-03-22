Первым российским самолётам "Байкал" не доверят возить пассажиров
"Известия": Первые самолёты "Байкал" не смогут перевозить пассажиров
Самолёт "Байкал". © ТАСС \ Донат Сорокин
Первые российские самолёты "Байкал", которые разработаны для замены устаревших Ан-2, прозванных в народе кукурузниками, не будут использоваться для перевозки пассажиров. Воздушные суда будут использоваться поступят в парк дальневосточной компании "Аврора" в 2025 году.
Как пишут "Известия" со ссылкой на два источника в отрасли, эксперты считают, что это позволит обкатать новые самолёты и выяснить, какова будет стоимость лётного часа. "Байкалы" могут быть задействованы, например, лесоохраны или полётов санитарной авиации.
"Речь идёт о базировании самолетов, маршрутах, планировании количества летных часов и многом другом. По факту окончания этого процесса определится максимально эффективная модель организации работ для данного борта", — сказал изданию представитель "Авроры" Артур Ди.
Лайф рассказывал, что российский лёгкий многоцелевой самолёт "Байкал" призван прийти на смену устаревшему советскому Ан-2, более известному как кукурузник. "Байкал" меньше, но быстрее и с большей дальностью полёта.