Первым российским самолётам "Байкал" не доверят возить пассажиров

Первые российские самолёты "Байкал", которые разработаны для замены устаревших Ан-2, прозванных в народе кукурузниками, не будут использоваться для перевозки пассажиров. Воздушные суда будут использоваться поступят в парк дальневосточной компании "Аврора" в 2025 году.

Как пишут "Известия" со ссылкой на два источника в отрасли, эксперты считают, что это позволит обкатать новые самолёты и выяснить, какова будет стоимость лётного часа. "Байкалы" могут быть задействованы, например, лесоохраны или полётов санитарной авиации.

"Речь идёт о базировании самолетов, маршрутах, планировании количества летных часов и многом другом. По факту окончания этого процесса определится максимально эффективная модель организации работ для данного борта", — сказал изданию представитель "Авроры" Артур Ди.