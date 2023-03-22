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22 марта, 11:09

Не так страшен пол: Существует ли гендерная дискриминация в Петербурге

Опрос: Большинство петербуржцев не сталкивались с дискриминацией из-за пола

<p>Обложка © Shutterstock</p>

Обложка © Shutterstock

Согласно опросу, проведённому газетой "Петербургский дневник", более половины жителей Северной столицы никогда не сталкивались с гендерной дискриминацией в свой адрес.

Так, 23% участников опроса уверены, что женщинам в Санкт-Петербурге живётся тяжелее, чем мужчинам, а 10% считают наоборот. Более половины опрошенных заявили, что мужчины и женщины находятся в одинаковых условиях, а 14% респондентов затруднились с ответом.

Однако большинство респондентов (56%) заявили, что никогда не сталкивались с проблемой дискриминации по половому признаку. Актуальной эта тема оказалась для 28%, ещё 16% не смогли ответить утвердительно.

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Николь Вербер
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