Не так страшен пол: Существует ли гендерная дискриминация в Петербурге

Согласно опросу, проведённому газетой "Петербургский дневник", более половины жителей Северной столицы никогда не сталкивались с гендерной дискриминацией в свой адрес.

Так, 23% участников опроса уверены, что женщинам в Санкт-Петербурге живётся тяжелее, чем мужчинам, а 10% считают наоборот. Более половины опрошенных заявили, что мужчины и женщины находятся в одинаковых условиях, а 14% респондентов затруднились с ответом.

Однако большинство респондентов (56%) заявили, что никогда не сталкивались с проблемой дискриминации по половому признаку. Актуальной эта тема оказалась для 28%, ещё 16% не смогли ответить утвердительно.