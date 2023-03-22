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22 марта, 14:19

Душу разъедает: Учёные увидели в микроскоп главного виновника депрессии

Оказывается, в кишечнике водятся пожиратели гормона, без которого у человека пропадает желание жить.

<p>shutterstock</p>

shutterstock

Некоторые кишечные бактерии способствуют развитию депрессии, пишет Cell Metabolism. Сообщается, что речь идёт о микробах Klebsiella aerogenes и Escherichia coli. По данным недавнего исследования, эти бактерии разлагают один из важнейших женских половых гормонов эстрадиол.

Связь угнетённого состояния духа с эстрадиолом подтвердило сравнение гормонального фона женщин с депрессией и без неё: у пациенток в подавленном состоянии уровень этого гормона оказался вдвое ниже. Как подчёркивают учёные, именно из-за проблем с этим гормоном депрессия вдвое чаще бывает у женщин, чем у мужчин.

Но помимо этого выяснилось, что в кишечнике пациенток с депрессией активнее размножаются разлагающие эстрадиол бактерии. Отмечается, что они делают это с помощью особого фермента. Таким образом, микробиологи приходят к выводу, что подавление определённых бактерий в пищеварительной системе может помочь в лечении депрессии.

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