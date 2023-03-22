Душу разъедает: Учёные увидели в микроскоп главного виновника депрессии

Некоторые кишечные бактерии способствуют развитию депрессии, пишет Cell Metabolism. Сообщается, что речь идёт о микробах Klebsiella aerogenes и Escherichia coli. По данным недавнего исследования, эти бактерии разлагают один из важнейших женских половых гормонов эстрадиол.

Связь угнетённого состояния духа с эстрадиолом подтвердило сравнение гормонального фона женщин с депрессией и без неё: у пациенток в подавленном состоянии уровень этого гормона оказался вдвое ниже. Как подчёркивают учёные, именно из-за проблем с этим гормоном депрессия вдвое чаще бывает у женщин, чем у мужчин.