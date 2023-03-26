Реактивный астероид: Новая версия причин загадочного ускорения Оумуамуа Вопрос, за счёт чего природой созданный объект мог резко полететь гораздо быстрее обычного, не даёт покоя земной науке с самого момента обнаружения аномалии. 25 марта, 23:40 Объект Оумуамуа. Обложка © Flickr / NASA

Итак, напомним про Оумуамуа и что с ним случилось: это первый из записанных в истории науки межзвёздных астероидов, то есть он прилетел не из Главного пояса между Марсом и Юпитером, не из Пояса Койпера за Нептуном и даже, как полагают учёные, не из Облака Оорта — гипотетической сферы из разнообразных глыб, окружающей Солнечную систему. Он летел к Земле под большим углом (грубо говоря, почти перпендикулярно) к той плоскости, в которой вокруг Солнца вращается практически всё его разнообразное семейство. Астрономы уверяют: траектория достоверно показывает, что этот объект не имеет к нашей планетной системе никакого отношения. А это поразительная редкость. Правда, сейчас учёные начинают подозревать, что такие гости к нам и раньше залетали, просто мы их не замечали.

Траектория полёта астероида Оумуамуа. Видео Европейской Южной обсерватории

Замечен был этот объект осенью 2027 года, уже после того, как пересёк плоскость нашей Солнечной системы (плоскость эклиптики), облетел вокруг Солнца и отправился прочь от нас. Оумуамуа значит "межзвёздный странник", это по-гавайски, а по-гавайски потому, что заметила его обсерватория PAN-STARRS на Гавайях.

Что ещё поразило в нём помимо траектории: форма. Длина в десять раз больше ширины: 400 метров против 40. Ничего подобного в космосе даже самый вооружённый человеческий глаз ещё не видел. И эта "сигара" всё время вращается вокруг своей поперечной оси, как отработанная ракетная ступень где-нибудь в межпланетном пространстве. Кстати, именно благодаря этому кувырканию и удалось обнаружить невероятную длину объекта: при каждом обороте он сверкает отражённым солнечным светом.

Но и даже это ещё не всё. Окончательно сразил учёных этот Оумуамуа, когда он в один прекрасный момент резко улетел на добрую сотню тысяч километров дальше, чем должен был. Он ускорился. А вот за счёт чего он, собственно говоря, мог ускориться — это поистине фантастический ребус.

Какие есть мнения: из естественных причин предлагали солнечный ветер (поток заряженных частиц от Солнца), но это практически отпадает: не мог он так толкнуть 400-метровый камень. И вторая, уже более убедительная, причина — выбрасывающийся с поверхности поток газа. Он, в принципе, может дать реактивную тягу. По сути, это и есть реактивная тяга. К примеру, недавно в порядке эксперимента DART космический корабль специально врезался в астероид Диморф, и учёные обнаружили, что помимо силы самого удара на него очень сильно повлияла реактивная сила от выброса с поверхности газопылевого шлейфа. Вот только с Оумуамуа эта версия шлейфа как-то не очень хорошо работает, потому что никакого шлейфа нет. Не наблюдается. Поверхность гладкая, вокруг неё всё кристально чисто: ни облака, ни хвоста. А кроме того, как признаются учёные, испарение (сублимация) с поверхности астероида водяного льда может объяснить лишь половину того ускорения, которое наблюдалось.

Американские учёные предложили свой вариант решения этой задачки: это выбрасывается молекулярный водород, который не видно, он свет не испускает и не отражает. Каким же образом, по этой версии, он в астероиде образуется? Атомы водорода отделяются от молекул воды под действием космической радиации и в условиях вселенского холода хранятся в таком виде на Оумуамуа, а уже возле Солнца астероид нагревается — и молекулярный водород незаметно улетает. Надо сказать, выглядит эта схема как-то очень хитро и необычно: обычно, если уж есть в небесном теле лёд, так уж и возникает при подлёте к Солнцу полноценный хвост, или кома, в общем, что-то вящее. Да и вообще не все согласны с тем, что в Оумуамуа есть лёд.

Авторы Адель Романенкова