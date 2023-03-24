Новая Зеландия выделила шесть миллионов долларов на помощь подросткам с разбитым сердцем

Власти Новой Зеландии начнут помогать местным подросткам с разбитым сердцем: на залечивание душевных ран Министерство социального развития выделит шесть миллионов долларов. Об этом сообщило радио RNZ.

По словам заместителя министра социального развития Приянчи Радхакришнан, в соцслужбы обратилось более тысячи новозеландских подростков с просьбой оказать им помощь после весьма болезненных расставаний. Последнее было определено как общая проблема, после чего было принято решение создать компанию под названием Love Better.

Компания по оказанию помощи ребятам имеет слоган "Владей чувствами". Она включает в себя специальную телефонную, текстовую или электронную линию помощи для переживающих расставание подростков.