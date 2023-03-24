Круги ревности: 6 простых способов убить в себе "Отелло"

Психолог Ийя Лемман в беседе с Лайфом рассказала, как преодолеть свои чувства и избавиться от ревности. Мучительное сомнение в верности и любви партнёра может являться той самой обёрткой, в которую завёрнуты низкая самооценка и сформированное годами обесценивание.

Как только появляется ревность, определите, чего в ней больше — страха или гнева, а также в какой части тела сосредоточено переживание. Если живот зажат и стянут в комок, скорее всего, это страх, а если преобладают жар, ощущение удушья, сводит плечи и челюсти, вероятно, это гнев. При этом иногда можно ощущать и комбинацию обеих эмоций.

Психолог Ийя Лемман. Фото © Предоставлено Лайфу

Нужно попытаться выразить свои чувства другим способом. В случае гнева — кричать и бить в подушку, а при страхе — попытаться расслабиться и снять напряжение. Они исчезнут только тогда, когда вы научитесь принимать и работать со своими негативными чувствами. Также свои переживания стоит обсудить с партнёром, но только не обвиняя. При этом лучше использовать местоимение "я" вместо "ты" и заменить "Ты не должен был этого делать" на "Я почувствовала себя ужасно, когда это произошло".

"Спросите себя: "Почему я ревную? Какая причина заставляет меня так ревновать? Что я пытаюсь сохранить? Почему я страдаю? Чего боюсь?" Когда поймёте причину ревности, сможете уверенно сделать позитивные шаги для укрепления своих позиций", — подчеркнула психолог.

Также для избавления от синдрома Отелло стоит попробовать изменить свои сопутствующие ревности убеждения, которые не просто являются ложными, но и вызывают негативные эмоции. Например, общеизвестное: "Если этот человек уйдёт от меня — я никого никогда не встречу, останусь одна на всю жизнь". Кроме того, не нужно слушать людей, заставляющих вас ревновать. Какой бы ни была аргументация, следует помнить, что ревность не является выражением любви, а совсем наоборот — защитным оружием.

"Если всё это одномоментно вам не помогает, то облейте, пожалуйста, себя холодной водой и ваше сознание переключит внимание", — заключила специалист.