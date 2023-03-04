Психолог перечислил 6 простых способов понять, что человек врёт Если не выявить притворщика и лицемера вовремя, это может обернуться проблемами со здоровьем и работой. 3 марта, 23:40 Обложка © Shutterstock

Зачем люди врут

Считается, что притворство существует с библейских времён, и именно оно привело человека к грехопадению. Если подходить к вопросу научно, то притворство — разновидность лжи и социальная черта. Мотивов у того, кто встал на этот путь, может быть много. Но, если человек выдаёт себя за кого-то другого только потому, что ему неуютно "в собственной шкуре", это одно. Как писал Пушкин: "Тьмы низких истин мне дороже / Нас возвышающий обман". Это может быть такой механизм защиты, и, по мнению психолога Пола Экмана, если человек лжёт ненамеренно, он не совсем лжец.

Гораздо хуже, если этот инструмент оказывается в руках лицемеров и сплетников. С помощью ухищрений, порой неосознанно они манипулируют другими людьми либо ради материальной выгоды, либо для того, чтобы взять чужую жизнь под контроль. Есть несколько способов вычислить "волка в овечьей шкуре".

Как понять, что человек врёт

Как отмечал психолог Пол Экман, человеческих сфер, в которых ложь и притворство не используются, не очень много.

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По его словам, в качестве маски притворщик может использовать любую эмоцию.

— Чаще всего для этого применяется улыбка, являющаяся противоположностью всех отрицательных эмоций: страха, гнева, огорчения, возмущения и тому подобного, — отмечает психолог Пол Экман.

Лицемерную улыбку можно вычислить по мимике. Учёные выяснили, что настоящая улыбка задействует множество мышц по всему лицу, а натянутая — в основном нижнюю треть лица. Поэтому обращайте внимание на наличие морщинок в уголках глаз. Если присмотреться и мысленно отделить нижнюю часть лица собеседника от верхней, у притворщика они будут жить отдельной жизнью. Не зря говорят про искренне радующегося человека: "У него глаза улыбаются". Но и глаза могут врать.

Побочные эффекты вранья

Существуют так называемые "побочные эффекты лжи", которые можно прочитать на лице собеседника. Во-первых, неопытные притворщики часто трогают себя за лицо во время беседы.

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К ним относятся: частое моргание, эффект "бегающих глаз", взгляд направо-налево, частое закрывание глаз, взгляд вправо и вверх, взгляд вниз и вправо. Что касается этих направлений взгляда лжеца, они, согласно теории американского психолога Уильяма Джеймса, относятся к "зоне конструирования". То есть любой выдумщик — и лжец, и сочинитель историй — им пользуется.

Но опытный интриган старается держать себя под контролем и смотреть собеседнику прямо в глаза. Как в таком случае по глазам понять, что человек врёт? Если присмотреться, у неискреннего человека будет шевелиться зрачок в сторону "зоны конструирования". Именно поэтому спецслужбы записывают все допросы на видео, чтобы потом в режиме замедленного воспроизведения проследить за зрачками допрашиваемого. В повседневной жизни это сделать сложнее, тем не менее можно, если речь идёт о близком человеке.

Как вычислить, что муж изменяет

Как правило, в браке или в длительных отношениях мужчинам свойственно "ослаблять галстук", расслабляться.

С неверным супругом перемены обычно происходят в одночасье. Они меняют образ жизни, "подсаживаются" на спорт, уделяют внимание здоровому питанию и т.д. Это не значит, что все представители сильного пола, которые стремятся выглядеть хорошо, изменщики. Только путь к саморазвитию обычно носит не импульсивный, а более плавный характер.

Ещё один важный момент — частые перепады настроения. Всё потому, что любого, даже самого циничного и изобретательного изменщика подсознательно гложет чувство вины. Он может проецировать свои проблемы на супругу, и это будет выливаться в приступы ревности, может предпринимать попытки откупиться подарками. Также, по словам доктора психологии Роберта Вайса, неверные мужья в определённый момент становятся поборниками "информационной безопасности", причём невпопад. Чистят историю сообщений в мессенджерах, используют закрытую переписку, по несколько раз на дню удаляют историю браузера, устанавливают пароль на домашний компьютер.

Кто такой абьюзер

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Раз речь зашла о поведении притворщика, следует выделить типологическую схему, которая подойдёт не только для случаев супружеской неверности. Тот, кто только притворяется милым, как его вычислить? Нужно ответить на вопрос, как ведёт себя манипулятор и абьюзер. Вот основные моменты: у него включается пассивная агрессия, он игнорирует интересы других людей, у него фальшивые эмоции, он не умеет слушать, он скрытен и всегда ищет выгоды, любит всё драматизировать, любит сплетничать. Вот этот момент очень важен: если кто-либо распускает сплетни о коллеге в присутствии другого, можно быть уверенным, что он проворачивает этот трюк и в обратную сторону. Наконец, милые притворщики, как правило, считаются только с теми, у кого есть власть.

Как вычислить процент мошенников

Аферисты — социальная проблема, и нельзя хотя бы немного не поговорить о них. Как вычислить мошенника, если плохо разбираешься в людях? Во-первых, любой инициатор контакта изначально подозрителен. Если он настойчив — подозрителен вдвойне. Разговоры афериста всегда сводятся к деньгам или другой материальной корысти.

Большинство махинаций сегодня совершается удалённо, например с телефона. Эксперт по кибербезопасности Сергей Вакулин в одном из материалов советовал приложение, определяющее имя абонента, например Getcontact, NumBuster. Также можно пробить телефон незнакомца через поисковик. Сегодня среди пользователей существует тенденция сливать номера обидчиков. Стопроцентную гарантию это не даст, поэтому лучшее правило защиты от "милых обманщиков" — никому не доверять. Если придерживаться этого правила, то и вычислять процент мошенников в собственном окружении не придётся.

Таблетки от вранья

Что делать, если врут знакомые и чужие люди, каждый решает для себя сам. Психолог Пол Экман считает, что нужно определить, что именно раздражает в притворщике. Если сам факт лжи — это одно, а если характер скрываемой информации — совсем другое.

— Информация о наличии обмана даёт ответ только на вопрос, лжёт человек или нет, но не открывает истины. Истина же может быть открыта лишь благодаря утечке информации. Впрочем, часто вопрос, лжёт человек или нет, более важен, чем вопрос о том, что именно он скрывает, — отмечает психолог Пол Экман.

И здесь всё зависит от ситуации. Если врёт близкий человек — обиден сам факт лжи, и если хочется нанять частного детектива для слежки за ним, то, значит, отношения с человеком уже похоронены и дальше начинается чистое сведение счётов. По-хорошему, нужно понять мотивы лжи и уже потом решать дальнейшую судьбу притворщика. Психологи советуют не тратить время на тех, кто заврался и чувствует себя комфортно, потому что они неисправимы, к тому же отнимают время, силы и здоровье у своих жертв.

Авторы Евгений Жуков