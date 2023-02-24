Недопустимое поведение: Психолог перечислил 7 вещей, которые нельзя прощать даже близким Порой, пуская ситуацию на самотёк и сглаживая острые углы, можно сильно навредить себе и другим. 23 февраля, 23:40 Обложка © shutterstock

Как простить и отпустить человека

Тема прощения занимает важное место в религии, психологии, а также в повседневной жизни людей.

Прощение играет терапевтическую роль. Психоаналитики сходятся в мысли, что проработка ситуации с родителями и прощение их помогает во взрослой жизни. Гештальт-терапевты называют прощение завершением ситуации. Сторонники экзистенциального подхода считают, что на фоне бренности человеческой жизни меркнут любые мелкие обиды. Но все психологи сходятся в том, что прощать или не прощать — личное дело каждого. Есть ситуации, при которых снисходительность разрушительна.

Что делать, если тошнит от предательства

Если человек предал один раз и остался безнаказанным, он может решить, что это в порядке вещей. Стоит несколько раз подумать, нужен ли тот, кто способен "воткнуть нож в спину". Но тут важно разграничивать настоящее предательство и несоответствие ожиданиям. Поступок считается предательством, если идёт вразрез с обязательствами, которые человек на себя взял. Просто некоторые считают предательством отказ человека от алкоголя в компании и прочие вещи, которые касаются только его.

Психолог и основоположник метода гуманистической психодрамы Ханс-Вернер Гессманн неоднократно писал, что настоящее предательство — это нарушение контракта. Это супружеская измена, махинации в обход бизнес-партнёра, разглашение конфиденциальной информации и другие подобные действия. Как показывает практика, прощение тут не помогает.

Ложь во спасение

Одна из основателей нейропсихологии — Бренда Милнер — считала, что однозначно ответить на вопрос существования лжи во спасение нельзя, однако провести водораздел между безобидной и деструктивной ложью можно.

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Если люди скреплены обязательствами, недомолвки между ними нежелательны. Это подрывает доверие, а на доверии держится слишком много. Человек может таким образом, сам того не осознавая, выказывать своё пренебрежение к другому. В крайних формах ложь превращается в газлайтинг, когда человека держат за дурака и его же в этом пытаются убедить. Такое прощать не стоит. Провинившемуся нужно кардинально пересмотреть свою жизненную философию, и чем раньше он это поймёт, тем лучше для него же.

Как манипулировать людьми

Этот пункт исчерпывающе раскрывает афоризм, который приписывают разным писателям: "Если у тебя получилось обмануть человека, это не значит, что он дурак. Это значит, что тебе доверяли больше, чем ты этого заслуживаешь".

Психолог Джеффри Бити в многочисленных выступлениях на телешоу заявлял, что, если человек внаглую манипулирует добротой и доверием, он непременно должен быть наказан, ведь это одно из худших проявлений потребительского отношения к жизни. Непрощение в этом случае позитивно для обеих сторон: жертва обмана больше не будет впустую растрачивать энергию на неблагодарного, а неблагодарный, возможно, получит урок. А если не получит, это уже его проблемы. В любом случае Бити советовал своим пациентам не иметь отношений, в которых им приходится манипулировать другими в какой-либо форме. Это касается и супружеской жизни, и бизнес-отношений.

Эффект Даннинга – Крюгера простыми словами

Этим термином американский социальный психолог Филип Зимбардо называл синдром самоуверенной некомпетентности. Здесь речь идёт в первую очередь о работе в компании. Какие бы ни существовали правила и регламенты, многое в продуктивном рабочем процессе держится на том же самом доверии.

Если человек пускает пыль в глаза и берёт на себя большую ответственность в той области, где он некомпетентен, он принесёт убытки. Также стоит пресекать профессиональный инфантилизм, когда сотрудник привык перекладывать свою зону ответственности на других, это будет тянуть команду назад.

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В некоторых ситуациях самозванство может стоить кому-то здоровья или жизни. Если, к примеру, речь идёт о медицине или психологии.

Обесценивание других

Американский психолог Майкл Раттер, долгое время изучавший психологию детей в переходном возрасте, вывел любопытную особенность: у каждой личности существует такой жизненный этап, на котором для человека не имеет значения всё, что касается других. Чужая боль, чужие достижения, чужие таланты, чужие стремления. В крайнем случае он может вообще не осознавать, что делает что-то не так. Пока он обесценивает что-то в своей голове, это не проблема. Проблемой это становится, когда его позиция сталкивается с жизнью других людей и начинает озвучиваться публично. И отсюда появляется множество проявлений, которые можно было бы выделить в отдельные пункты.

Но достаточно их перечислить здесь: неоказание первой медицинской помощи (что, к слову, ещё и уголовно наказуемо в ряде случаев), третирование своей половинки, регулярное невыполнение квартального плана и постоянные оправдания, перенос проблем на других. Психологи призывают чётко разграничивать обесценивание как нарциссизм и обесценивание как защитную реакцию. В первом случае человеку нужна помощь психолога, во втором — ничего страшного нет. В конце концов, механизм обесценивания также лежит в основе переоценки ценностей.

Авторы Евгений Жуков