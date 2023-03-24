Минтруд утвердил перечень профессий для альтернативной службы

Министерство труда утвердило перечень профессий для альтернативной гражданской службы. Документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации. Сейчас в списке фигурируют 149 позиций — 64 рабочих специальности и 85 должностей.

В текущей редакции список пополнился 25 профессиями, в том числе в перечне фигурируют животновод, машинист автогрейдера, пекарь, дорожный рабочий.

























"Утвердить перечень видов работ, профессий, должностей, на которых могут быть заняты граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу, и перечень организаций, где предусматривается прохождение альтернативной гражданской службы", — говорится в документе за подписью министра труда Антона Котякова.

ТАСС информирует, что такие списки профессий для альтернативной службы формируются ежегодно. Сведения о численности граждан, в отношении которых было принято решение о замене военной по призыву службы альтернативной, предоставляет Министерство обороны.

Лайф напоминает, что на альтернативную гражданскую службу направляются мужчины в возрасте от 18 до 27 лет, которые не числятся в запасе, имеют право на замену военной службы по призыву альтернативной гражданской службой, лично подали заявление о таком желании в военный комиссариат и получили положительное решение призывной комиссии.