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Опубликовано 24 марта 2023, 15:24

Минтруд утвердил перечень профессий для альтернативной службы

Власти утвердили 149 вариантов замены воинского призыва альтернативной службой. Фото © vk.com / Министерство обороны / Phoenix Phoenicis

Власти утвердили 149 вариантов замены воинского призыва альтернативной службой. Фото © vk.com / Министерство обороны / Phoenix Phoenicis

Министерство труда утвердило перечень профессий для альтернативной гражданской службы. Документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации. Сейчас в списке фигурируют 149 позиций — 64 рабочих специальности и 85 должностей.

В текущей редакции список пополнился 25 профессиями, в том числе в перечне фигурируют животновод, машинист автогрейдера, пекарь, дорожный рабочий.

  • Перечень профессий для альтернативной гражданской службы. Скриншот из материалов Минтруда
    Перечень профессий для альтернативной гражданской службы. Скриншот из материалов Минтруда
  • Перечень профессий для альтернативной гражданской службы. Скриншот из материалов Минтруда
    Перечень профессий для альтернативной гражданской службы. Скриншот из материалов Минтруда
  • Перечень профессий для альтернативной гражданской службы. Скриншот из материалов Минтруда
    Перечень профессий для альтернативной гражданской службы. Скриншот из материалов Минтруда
  • Перечень профессий для альтернативной гражданской службы. Скриншот из материалов Минтруда
    Перечень профессий для альтернативной гражданской службы. Скриншот из материалов Минтруда
  • Перечень профессий для альтернативной гражданской службы. Скриншот из материалов Минтруда
    Перечень профессий для альтернативной гражданской службы. Скриншот из материалов Минтруда
  • Перечень профессий для альтернативной гражданской службы. Скриншот из материалов Минтруда
    Перечень профессий для альтернативной гражданской службы. Скриншот из материалов Минтруда
  • Перечень профессий для альтернативной гражданской службы. Скриншот из материалов Минтруда
    Перечень профессий для альтернативной гражданской службы. Скриншот из материалов Минтруда
  • Перечень профессий для альтернативной гражданской службы. Скриншот из материалов Минтруда
    Перечень профессий для альтернативной гражданской службы. Скриншот из материалов Минтруда
  • Перечень профессий для альтернативной гражданской службы. Скриншот из материалов Минтруда
    Перечень профессий для альтернативной гражданской службы. Скриншот из материалов Минтруда
  • Перечень профессий для альтернативной гражданской службы. Скриншот из материалов Минтруда
    Перечень профессий для альтернативной гражданской службы. Скриншот из материалов Минтруда
  • Перечень профессий для альтернативной гражданской службы. Скриншот из материалов Минтруда
    Перечень профессий для альтернативной гражданской службы. Скриншот из материалов Минтруда
  • Перечень профессий для альтернативной гражданской службы. Скриншот из материалов Минтруда
    Перечень профессий для альтернативной гражданской службы. Скриншот из материалов Минтруда

Перечень профессий для альтернативной гражданской службы. Скриншот из материалов Минтруда

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"Утвердить перечень видов работ, профессий, должностей, на которых могут быть заняты граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу, и перечень организаций, где предусматривается прохождение альтернативной гражданской службы", — говорится в документе за подписью министра труда Антона Котякова.

ТАСС информирует, что такие списки профессий для альтернативной службы формируются ежегодно. Сведения о численности граждан, в отношении которых было принято решение о замене военной по призыву службы альтернативной, предоставляет Министерство обороны.

Лайф напоминает, что на альтернативную гражданскую службу направляются мужчины в возрасте от 18 до 27 лет, которые не числятся в запасе, имеют право на замену военной службы по призыву альтернативной гражданской службой, лично подали заявление о таком желании в военный комиссариат и получили положительное решение призывной комиссии.

Альтернативная служба — теперь садовник, артист, оленевод
Альтернативная служба — теперь садовник, артист, оленевод

Ранее президент России Владимир Путин заявил о том, что в ближайшее время работников предприятий ОПК могут освободить от призыва на срочную службу.

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Марина Калегина
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