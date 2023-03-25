"Ъ": Украина вновь хочет повысить тариф на транзит российской нефти для Восточной Европы
Украина второй раз за год намерена повысить тариф на транспортировку российской нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба" через свою территорию в страны Восточной Европы. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на агентство Argus и собственные источники.
По данным издания, речь идёт о повышении ставки вдвое — до 27,2 евро за тонну. Такую меру в Киеве объясняют затратами на восстановление нефтетранспортной инфраструктуры, которая разрушается в ходе боевых действий.
Однако ещё одной целью является принуждение стран Восточной Европы, в первую очередь Венгрии, отказаться от покупки чёрного золота из РФ. В "Транснефти", занимающейся поставками нефти по "Дружбе", заявили, что знают о намерении Украины пересмотреть тарифы, но конкретные параметры и сроки повышения им пока не известны.
Если же повышение транзитной ставки произойдёт, оно станет уже вторым с начала нынешнего года. Напомним, что ранее тариф вырос на 18,3% — до 13,6 евро за тонну.
ТАСС / EPA / ANDREI LIANKEVICH