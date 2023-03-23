Перехваченные переговоры Генштаба ВСУ раскрыли изощрённый мотив попыток подорвать "Дружбу"

Попытки Украины подорвать нефтепровод "Дружба" в Брянской области объясняются желанием отомстить Венгрии за неактивную поддержку ВСУ. Об этом пишет Mash, ссылаясь на перехват переговоров между служащими украинского Генштаба.

ВСУ особенно часто обстреливают участок нефтепровода в Новозыбкове, удары пытаются наносить с начала февраля "Точками-У", HIMARS и беспилотниками. Российские ПВО успешно отражают атаки, инфраструктура не получила критических разрушений. Трубопровод продолжает функционировать.