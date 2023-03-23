Перехваченные переговоры Генштаба ВСУ раскрыли изощрённый мотив попыток подорвать "Дружбу"
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Попытки Украины подорвать нефтепровод "Дружба" в Брянской области объясняются желанием отомстить Венгрии за неактивную поддержку ВСУ. Об этом пишет Mash, ссылаясь на перехват переговоров между служащими украинского Генштаба.
ВСУ особенно часто обстреливают участок нефтепровода в Новозыбкове, удары пытаются наносить с начала февраля "Точками-У", HIMARS и беспилотниками. Российские ПВО успешно отражают атаки, инфраструктура не получила критических разрушений. Трубопровод продолжает функционировать.
Однако украинская сторона не оставляет намерения вывести трубу из строя, чтобы Будапешт не смог получать нефть из России по "Дружбе". Это якобы должно сделать Венгрию более сговорчивой в вопросах военной поддержки Киева.
Напомним, 14 марта было обнаружено взрывное устройство на нефтеперекачивающей станции "Дружба" в Брянской области. Сапёры обезвредили бомбу, никто не пострадал. Позже украинские диверсанты вновь совершили попытку взорвать нефтепровод.