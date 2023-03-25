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25 марта, 13:30

Японский фигурист Сёма Уно защитил титул чемпиона мира

Японский фигурист Сёма Уно защитил титул чемпиона мира в одиночном катании. Соревнования проходили в городе Сайтаме в Японии.

В общей сумме по всем программам Уно получил 301,14 балла. Второе место взял южнокореец Чха Джун Хван, который набрал 296,03 балла, а третье — американец Илья Малинин с 288,44 балла. Последний исполнил в произвольной программе аксель в 4,5 оборота. Он стал первым фигуристом, который сделал это на чемпионате мира.

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Год назад Уно впервые в карьере стал чемпионом мира по фигурному катанию в мужском одиночном разряде. В марте 2022 года он набрал 312,48 балла. Турнир проходил во французском Монпелье.

Обложка ©

ТАСС / AP / Hiro Komae

Светлана Оперук
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