Юного уральского биатлониста со скандалом сняли с гонок по необычной причине

Биатлониста из Новоуральска Александра Изергина со скандалом убрали с турнира по весьма необычной причине. Как сообщает ЕАН, 13-летний спортсмен победил в спринте на 4,5 километра, но был дисквалифицирован после окончания гонки. Сам инцидент произошёл ещё 24 февраля на первенстве России по биатлону в Смоленске.

"При прохождении послефинишного материального контроля, где проверяется оружие участника, оказалось, что скорость пули из ствола свердловчанина превысила допустимые 170 метров в секунду на два метра в секунду", — говорится в материале.

Таким образом, причиной для дисквалификации юного спортсмена стала пуля, которая летела слишком быстро. При этом на контроле перед гонками никаких отклонений в устройстве винтовки члены жюри не заметили, скорость пули тогда была 169 метров в секунду. Тренер Изергина уже направила апелляцию на несправедливое решение судей гонки в дисциплинарный комитет Союза биатлонистов России. По её мнению, вместо дисквалификации её подопечный должен был отделаться только предупреждением.