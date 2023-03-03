Юного уральского биатлониста со скандалом сняли с гонок по необычной причине
Биатлониста из Новоуральска дисквалифицировали за слишком быструю пулю
Биатлониста из Новоуральска Александра Изергина со скандалом убрали с турнира по весьма необычной причине. Как сообщает ЕАН, 13-летний спортсмен победил в спринте на 4,5 километра, но был дисквалифицирован после окончания гонки. Сам инцидент произошёл ещё 24 февраля на первенстве России по биатлону в Смоленске.
"При прохождении послефинишного материального контроля, где проверяется оружие участника, оказалось, что скорость пули из ствола свердловчанина превысила допустимые 170 метров в секунду на два метра в секунду", — говорится в материале.
Таким образом, причиной для дисквалификации юного спортсмена стала пуля, которая летела слишком быстро. При этом на контроле перед гонками никаких отклонений в устройстве винтовки члены жюри не заметили, скорость пули тогда была 169 метров в секунду. Тренер Изергина уже направила апелляцию на несправедливое решение судей гонки в дисциплинарный комитет Союза биатлонистов России. По её мнению, вместо дисквалификации её подопечный должен был отделаться только предупреждением.
Ранее сообщалось, что Международный союз конькобежцев (ISU) подал жалобу в CAS на решение дисциплинарного комитета РУСАДА по делу фигуристки Камилы Валиевой. В своей апелляции союз требует дисквалифицировать юную спортсмену на период по усмотрению CAS и лишить её любых медалей, очков и призов, полученных от 25 декабря 2021 года.
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