CAS начал рассматривать апелляцию экс-волейболиста Ильиных на дисквалификацию за допинг
Дмитрий Ильиных. Обложка © ТАСС / Георгий Андреев
Спортивный арбитражный суд (CAS) приступил к рассмотрению апелляции дисквалифицированного на два года за нарушение антидопинговых правил олимпийского чемпиона по волейболу Дмитрия Ильиных. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
"Арбитраж CAS CAS 2023/A/9400 Дмитрий Ильиных против Международной федерации волейбола (FIVB), находится в процессе рассмотрения. Стороны обмениваются письменными заявлениями, назначается состав арбитров", — приводит издание сообщение пресс-службы инстанции.
В CAS также объяснили, что в настоящее время невозможно указать, когда будет вынесено окончательное решение.
Напомним, 36-летний Ильиных завершил карьеру в 2021 году и занял пост спортивного директора клуба "Белогорье". По данным некоторых СМИ, спортсмен оставил должность после того, как стало известно о его дисквалификации якобы за употребление допинга.
Ранее сообщалось, что Международный союз конькобежцев (ISU) подал жалобу в CAS на решение дисциплинарного комитета РУСАДА по делу фигуристки Камилы Валиевой. В своей апелляции союз требует дисквалифицировать юную спортсмену на период по усмотрению CAS и лишить её любых медалей, очков и призов, полученных от 25 декабря 2021 года.