Песков: Пиратский контент теперь должен восприниматься под другим соусом

Пиратский контент теперь должен восприниматься "под другим соусом". Об этом заявил в беседе с Лайфом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева о западных фильмах, которые стоит скачивать у "правильных пиратов" в связи с их недоступностью в нашей стране.

Песков — о пиратском контенте. Видео © LIFE

"Я соглашусь с Дмитрием Медведевым. Те, кто украл наши активы, кто ввёл незаконные с точки зрения международного права санкции. Раньше их называли пиратами, а теперь бандитами! Соответственно, фраза "пиратский контент" должна под другим соусом восприниматься", — сказал официальный представитель Кремля.

Он также отметил, что пользоваться такими ресурсами не умеет, но признался, что ему скачивают фильмы с торрентов.