Сайт газеты "Ведомости" оказался недоступен из-за хакерской атаки
Сайт газеты "Ведомости" подвергся DDoS-атаке, на данный момент этот ресурс недоступен. Об этом говорится в заявлении издания в телеграм-канале.
"Дорогие читатели, многие из вас обратили внимание, что сайт "Ведомостей" подвергся мощнейшей DDoS-атаке", — сказано в сообщении.
"Ведомости" добавили, что сейчас программисты пытаются восстановить доступ к сайту.
Ранее Лайф писал, что в Екатеринбурге из-за DDoS-атаки рухнули сайты органов власти и СМИ. Хакеры также обрушили сайты некоторых торговых сетей.
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ТАСС / Ведомости / Евгений Разумный