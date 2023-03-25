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25 марта, 14:16

Сайт газеты "Ведомости" оказался недоступен из-за хакерской атаки

Сайт газеты "Ведомости" подвергся DDoS-атаке, на данный момент этот ресурс недоступен. Об этом говорится в заявлении издания в телеграм-канале.

"Дорогие читатели, многие из вас обратили внимание, что сайт "Ведомостей" подвергся мощнейшей DDoS-атаке", — сказано в сообщении.

"Ведомости" добавили, что сейчас программисты пытаются восстановить доступ к сайту.

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Ранее Лайф писал, что в Екатеринбурге из-за DDoS-атаки рухнули сайты органов власти и СМИ. Хакеры также обрушили сайты некоторых торговых сетей.

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ТАСС / Ведомости / Евгений Разумный

Никита Осипов
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