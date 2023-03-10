В Екатеринбурге из-за DDoS-атаки рухнули сайты органов власти и СМИ

Сайты Правительства Свердловской области, Администрации города Екатеринбурга и ряда СМИ подверглись массовой DDoS-атаке. Об этом пишет ЕАН .

По данным портала, хакеры также атаковали сайты некоторых торговых сетей, аэропорта Кольцово, театра "Урал Опера Балет" и отдельных городских ресторанов. По предварительным данным, причина сбоя кроется в DDoS-атаке на хостинг NetAngels. К настоящему моменту работа отдельных ресурсов восстановлена.