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10 марта, 11:40

В Екатеринбурге из-за DDoS-атаки рухнули сайты органов власти и СМИ

Сайты Правительства Свердловской области, Администрации города Екатеринбурга и ряда СМИ подверглись массовой DDoS-атаке. Об этом пишет ЕАН.

По данным портала, хакеры также атаковали сайты некоторых торговых сетей, аэропорта Кольцово, театра "Урал Опера Балет" и отдельных городских ресторанов. По предварительным данным, причина сбоя кроется в DDoS-атаке на хостинг NetAngels. К настоящему моменту работа отдельных ресурсов восстановлена.

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А вчера жители Свердловской области снова услышали в эфире радиостанций и телеканалов объявление о "воздушной тревоге", но в МЧС оперативно успокоили: сигнал ложный. Также хакеры попытались напугать и москвичей: в эфире радиостанций и телеканалов в столице прошло объявление о "воздушной тревоге".

Обложка ©

Shutterstock

Оксана Попова
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