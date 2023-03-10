В Екатеринбурге из-за DDoS-атаки рухнули сайты органов власти и СМИ
Сайты Правительства Свердловской области, Администрации города Екатеринбурга и ряда СМИ подверглись массовой DDoS-атаке. Об этом пишет ЕАН.
По данным портала, хакеры также атаковали сайты некоторых торговых сетей, аэропорта Кольцово, театра "Урал Опера Балет" и отдельных городских ресторанов. По предварительным данным, причина сбоя кроется в DDoS-атаке на хостинг NetAngels. К настоящему моменту работа отдельных ресурсов восстановлена.
А вчера жители Свердловской области снова услышали в эфире радиостанций и телеканалов объявление о "воздушной тревоге", но в МЧС оперативно успокоили: сигнал ложный. Также хакеры попытались напугать и москвичей: в эфире радиостанций и телеканалов в столице прошло объявление о "воздушной тревоге".
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