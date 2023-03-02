Медведев заявил об участившихся попытках противников России вмешиваться в работу госсистем
Медведев: Противники РФ всё чаще пытаются вмешиваться в работу государственных и финансовых систем
Противники России всё чаще и чаще пытаются вмешиваться в работу финансовых и государственных систем РФ при помощи цифровых технологий. В связи с этим межведомственная комиссия Совета безопасности занимается вопросом кибербезопасности "по всему спектру проблем", заявил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев.
"Сегодня мы продолжим обсуждать тему очень важную в текущей ситуации, а именно вопросы информационной безопасности и технологической независимости критической информационной инфраструктуры. Сегодня мы как раз поговорим об этих вопросах внутри атомной отрасли. С учётом того что вызовы в киберпространстве нарастают, проблема гораздо шире, именно поэтому наша межведомственная комиссия Совета безопасности этим вопросом занимается по всему спектру проблем", — сказал Медведев на совещании по вопросу "О мерах по обеспечению информационной безопасности и технологической независимости критической информационной инфраструктуры атомной отрасли".
По словам зампреда СБ, противники России всё чаще пытаются вмешиваться в работу финансовых и государственных систем, управляемых при помощи цифровых технологий. Противодействие этим угрозам должно быть комплексным, подчеркнул Медведев.
Ранее киберэксперт Сергей Вакулин объяснил, как хакеры запустили фейк об "угрозе ракетного удара" по радио. По его мнению, злоумышленники воспользовались брешью задолго до эфира.
ТАСС / Артём Геодакян