Медведев заявил об участившихся попытках противников России вмешиваться в работу госсистем

Противники России всё чаще и чаще пытаются вмешиваться в работу финансовых и государственных систем РФ при помощи цифровых технологий. В связи с этим межведомственная комиссия Совета безопасности занимается вопросом кибербезопасности "по всему спектру проблем", заявил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев.

"Сегодня мы продолжим обсуждать тему очень важную в текущей ситуации, а именно вопросы информационной безопасности и технологической независимости критической информационной инфраструктуры. Сегодня мы как раз поговорим об этих вопросах внутри атомной отрасли. С учётом того что вызовы в киберпространстве нарастают, проблема гораздо шире, именно поэтому наша межведомственная комиссия Совета безопасности этим вопросом занимается по всему спектру проблем", — сказал Медведев на совещании по вопросу "О мерах по обеспечению информационной безопасности и технологической независимости критической информационной инфраструктуры атомной отрасли".