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26 февраля, 23:48

"Как с СССР — не получится": Медведев заявил, что Запад не сможет развалить Россию

Медведев заявил, что у Запада не получится легко развалить Россию, как СССР

Запад продолжает испытывать иллюзии о том, что у них получится легко расправиться с Россией, как и с развалом Советского Союза, но эти заблуждения опасны. Об этом написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в статье для "Известий".

По его словам, причиной спецоперации на Украине является навязчивое желание Запада расправиться с Россией. При этом, по его словам, исторический опыт показывает, что "любая рухнувшая империя хоронит под своими обломками полмира, а то и больше". Однако те, кто развалил СССР, а теперь хочет разобраться с Россией, понять этого не желают. На Западе, заметил политик, остаются "бредовые иллюзии", что у них получится сделать это ценой гибели тысяч участников конфликта.

Медведев исключил возможность существования цивилизации без России

Медведев исключил возможность существования цивилизации без России

"Как с СССР — не получится", — предупредил Медведев.

Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что враги России продолжают поддерживать киевский режим и ведут мир к апокалипсису, однако РФ этого не допустит. При этом он отметил, что Москва не одинока в этом стремлении, ведь западные страны и их сателлиты составляют лишь 15% населения планеты.

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VK / Дмитрий Медведев

Юлия Коновалова
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