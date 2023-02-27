"Как с СССР — не получится": Медведев заявил, что Запад не сможет развалить Россию

Запад продолжает испытывать иллюзии о том, что у них получится легко расправиться с Россией, как и с развалом Советского Союза, но эти заблуждения опасны. Об этом написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в статье для "Известий".

По его словам, причиной спецоперации на Украине является навязчивое желание Запада расправиться с Россией. При этом, по его словам, исторический опыт показывает, что "любая рухнувшая империя хоронит под своими обломками полмира, а то и больше". Однако те, кто развалил СССР, а теперь хочет разобраться с Россией, понять этого не желают. На Западе, заметил политик, остаются "бредовые иллюзии", что у них получится сделать это ценой гибели тысяч участников конфликта.

"Как с СССР — не получится", — предупредил Медведев.