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26 февраля, 22:22

Медведев исключил возможность существования цивилизации без России

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев уверен, что человеческая цивилизация не может существовать без России. Об этом он написал в статье для "Известий". Политик уверен, что такой вопрос будет решён не в украинском конфликте.

"А вместе с вопросом дальнейшего существования всей человеческой цивилизации. И здесь не должно быть никаких двусмысленностей. Мир без России нам не нужен", — считает Медведев.

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Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу раскрыл, как далеко Россия будет отодвигать угрозы от своих границ. По словам главы военного ведомства, это зависит от того оружия, которое будет выдано западными странами Украине.

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kremlin.ru

Артур Лапсаков
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