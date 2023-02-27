Медведев исключил возможность существования цивилизации без России

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев уверен, что человеческая цивилизация не может существовать без России. Об этом он написал в статье для "Известий". Политик уверен, что такой вопрос будет решён не в украинском конфликте.

"А вместе с вопросом дальнейшего существования всей человеческой цивилизации. И здесь не должно быть никаких двусмысленностей. Мир без России нам не нужен", — считает Медведев.