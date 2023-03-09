Хакеры вслед за Уралом включили ложную тревогу в Москве
ГУ МЧС: В Москве после взлома серверов по радио и ТВ прозвучала ложная информация о воздушной тревоге
Вслед за жителями Свердловской области хакеры попытались напугать москвичей: в эфире радиостанций и телеканалов в столице прошло объявление о "воздушной тревоге". В региональном ГУ МЧС объяснили, что сигнал был ложным — сервера радио и ТВ взломали.
Ложный сигнал тревоги, вышедший в телеэфир в Москве из-за взлома серверов. Видео © Телеграм-канал "Новости Москвы"
"На территории города Москвы в результате взлома серверов радиостанций и телеканалов в эфире прозвучала информация об объявлении воздушной тревоги. ГУ МЧС России по городу Москве сообщает, что данная информация является ложной и не соответствует действительности", — рассказали в пресс-службе ведомства.
Ранее россиян попытались напугать сообщениями об угрозе ракетного удара 22 февраля. Позже выяснилось, что на серверы некоторых радиостанций в ряде регионов была совершена хакерская атака. Ситуация повторилась 28 февраля: тогда на связь вышла героиня популярного детского мультфильма "Маша и Медведь", которая "предупредила" россиян с экрана телевизора об "угрозе ракетного удара". На ТВ заявили, что ложная тревога прошла в эфир из-за хакерской атаки на спутник.
Телеграм-канал "Новости Москвы"