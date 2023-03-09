Хакеры вслед за Уралом включили ложную тревогу в Москве

Вслед за жителями Свердловской области хакеры попытались напугать москвичей: в эфире радиостанций и телеканалов в столице прошло объявление о "воздушной тревоге". В региональном ГУ МЧС объяснили, что сигнал был ложным — сервера радио и ТВ взломали.

"На территории города Москвы в результате взлома серверов радиостанций и телеканалов в эфире прозвучала информация об объявлении воздушной тревоги. ГУ МЧС России по городу Москве сообщает, что данная информация является ложной и не соответствует действительности", — рассказали в пресс-службе ведомства.