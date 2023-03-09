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9 марта, 12:23

Жители Урала снова услышали ложную воздушную тревогу

МЧС: В Свердловской области прозвучала ложная тревога из-за взлома серверов радио и ТВ

Жители Свердловской области снова услышали в эфире радиостанций и телеканалов объявление о "воздушной тревоге", в МЧС успокоили: сигнал ложный.

"На территории Свердловской области в результате взлома серверов радиостанций и телеканалов в эфире прозвучала информация об объявлении воздушной тревоги. Главное управление МЧС России по Свердловской области сообщает, что данная информация является ложной и не соответствует действительности", — говорится в заявлении регионального ГУ МЧС.

Эксперт объяснил, как хакеры смогли соврать россиянам с эфира радио об "угрозе ракетного удара"

Эксперт объяснил, как хакеры смогли соврать россиянам с эфира радио об "угрозе ракетного удара"

Ранее россиян попытались напугать сообщениями об угрозе ракетного удара 22 февраля. Позже выяснилось, что на серверы некоторых радиостанций в ряде регионов была совершена хакерская атака. Ситуация повторилась 28 февраля: тогда на связь вышла героиня популярного детского мультфильма "Маша и Медведь", которая "предупредила" россиян с экрана телевизора об "угрозе ракетного удара". А в Белгороде устрашающие сообщения услышали радиослушатели. Власти оперативно опровергли эту информацию, а на ТВ заявили, что ложная тревога прошла в эфир из-за хакерской атаки на спутник.

Обложка ©

ТАСС / URA.RU / Вова Жабриков

Александра Вишнякова
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