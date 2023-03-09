Жители Урала снова услышали ложную воздушную тревогу

Жители Свердловской области снова услышали в эфире радиостанций и телеканалов объявление о "воздушной тревоге", в МЧС успокоили: сигнал ложный.

"На территории Свердловской области в результате взлома серверов радиостанций и телеканалов в эфире прозвучала информация об объявлении воздушной тревоги. Главное управление МЧС России по Свердловской области сообщает, что данная информация является ложной и не соответствует действительности", — говорится в заявлении регионального ГУ МЧС.