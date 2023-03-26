На Украине министра образования уличили в списывании

Новый украинский министр образования Оксен Лисовой, вероятно, списал свою диссертацию по меньшей мере с двух источников, в том числе с работы Петра Ющенко — брата бывшего президента Виктора Ющенко. Тот защитил диссертацию в 2009 году в университете Драгоманова. Темой была "Национальная идея как матрица формирования личности", пишет украинское издание "Страна" со ссылкой на выводы доцента Киево-Могилянской академии Вадима Кончина.

По его данным, Лисовой сделал выводы в диссертации, позаимствовав абзацы из автореферата Андрея Кургузова, который защищался в Запорожском госуниверситете в 2003 году. Его работа называлась "Язык как способ социокультурной самоидентификации личности". В 2012 году Лисовой защищал диссертацию со схожим названием — "Социокультурная самоидентификация личности". Когда же его назначили министром, факт плагиата вскрылся. Тогда Лисовой направил диссертацию на проверку и согласился отказаться от звания кандидата наук, если подтвердится факт плагиата. А вот пост министра он хотел бы сохранить.