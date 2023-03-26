Скандал на ЧМ по боксу: Некоторые спортсменки оказались мужчинами

Международная ассоциация бокса (IBA) исключила ряд спортсменов из числа участников женского чемпионата мира в Индии. Речь идёт о мужчинах, которые выдавали себя за женщин. Об этом рассказал президент организации Умар Кремлёв. Соревнования проходят в Нью-Дели с 15 по 26 марта.

"По результатам ДНК-тестов мы выявили ряд спортсменов, которые пытались обмануть своих коллег и выдавали себя за женщин. По результатам тестов было доказано, что они имеют XY-хромосомы. Такие спортсмены были исключены из соревнований", — пояснил Кремлёв в беседе с ТАСС.