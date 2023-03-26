Российский боец Куницкая проиграла американке Холм на UFC San Antonio

Россиянка Яна Куницкая уступила американке Холли Холм в поединке в рамках турнира UFC San Antonio, который проходил в штате Техас (США).

Победа представительнице Штатов была присуждена решением арбитров (30–26, 30–27, 30–27). В другом поединке россиянин Альберт Дураев был сильнее представителя США Чиди Нджокуани (28–29, 29–28, 29–28).