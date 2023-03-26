"Это рынок, детка!": Что в ЦУМе на самом деле выдают за люкс
Регион

Уведомления отключены

26 марта, 05:15

Российский боец Куницкая проиграла американке Холм на UFC San Antonio

Россиянка Яна Куницкая уступила американке Холли Холм в поединке в рамках турнира UFC San Antonio, который проходил в штате Техас (США).

Победа представительнице Штатов была присуждена решением арбитров (30–26, 30–27, 30–27). В другом поединке россиянин Альберт Дураев был сильнее представителя США Чиди Нджокуани (28–29, 29–28, 29–28).

Грузинский боец Двалишвили назвал россиянина Петра Яна быдлом

Грузинский боец Двалишвили назвал россиянина Петра Яна быдлом

Ранее Лайф рассказывал, как британский боец Леон Эдвардс победил нигерийца Камару Усмана в главном бою на турнире UFC 286 в Лондоне.

Обложка ©

VK / UFC

Артур Белкин
  • Новости
  • янакуницкая
  • Единоборства Бокс/MMA/UFC
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров