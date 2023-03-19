Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
19 марта, 00:35

Британец Эдвардс победил нигерийца Усмана и защитил титул чемпиона UFC

<p>Команда поздравляет Эдвардса с победой над Усманом в Лондоне. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/ufc/status/1637246213400719360/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">UFC</a></p>

Команда поздравляет Эдвардса с победой над Усманом в Лондоне. Обложка © Twitter / UFC

Британский боец Леон Эдвардс победил нигерийца Камару Усмана в главном бою на турнире UFC 286 в Лондоне и защитил титул чемпиона в полусреднем весе.

Поединок продлился все пять раундов и завершился решением большинства судей.

Азербайджанец Физиев проиграл второй бой в UFC, уступив Гейджи

Азербайджанец Физиев проиграл второй бой в UFC, уступив Гейджи

Это уже третий бой бойцов. Перый состоялся в 2015 году, когда Усман выиграл единогласным решением судей. В 2012 году Эдвард одержал победу нокаутом.

Ранее Лайф писал, что боец UFC Джефф Молина совершил каминг-аут. К решению его подстегнуло разлетевшееся по Сети интимное видео.

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Единоборства Бокс/MMA/UFC
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров