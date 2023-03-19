Британец Эдвардс победил нигерийца Усмана и защитил титул чемпиона UFC
Команда поздравляет Эдвардса с победой над Усманом в Лондоне. Обложка © Twitter / UFC
Британский боец Леон Эдвардс победил нигерийца Камару Усмана в главном бою на турнире UFC 286 в Лондоне и защитил титул чемпиона в полусреднем весе.
Поединок продлился все пять раундов и завершился решением большинства судей.
Это уже третий бой бойцов. Перый состоялся в 2015 году, когда Усман выиграл единогласным решением судей. В 2012 году Эдвард одержал победу нокаутом.
Ранее Лайф писал, что боец UFC Джефф Молина совершил каминг-аут. К решению его подстегнуло разлетевшееся по Сети интимное видео.