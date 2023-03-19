Британец Эдвардс победил нигерийца Усмана и защитил титул чемпиона UFC

Британский боец Леон Эдвардс победил нигерийца Камару Усмана в главном бою на турнире UFC 286 в Лондоне и защитил титул чемпиона в полусреднем весе.

Поединок продлился все пять раундов и завершился решением большинства судей.

Это уже третий бой бойцов. Перый состоялся в 2015 году, когда Усман выиграл единогласным решением судей. В 2012 году Эдвард одержал победу нокаутом.