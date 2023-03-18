"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
18 марта, 06:00

Боец UFC признался в бисексуальности после интимного видео, которое утекло в Сеть

Боец UFC Джефф Молина совершил каминг-аут после появившегося интимного видео

<p>Боец UFC Джефф Молина. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/ULTfightFANS" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ULTfightFANS</a></p>

Боец UFC Джефф Молина. Обложка © Twitter / ULTfightFANS

Американский боец смешанных единоборств (ММА), представитель наилегчайшего веса UFC Джефф Молина совершил каминг-аут и признался в нетрадиционной ориентации.

Он подчеркнул, что не так хотел раскрыть миру свой самый главный секрет, однако к этому его подтолкнуло сексуальное видео с его участием, которое разошлось по всему Интернету.

"Я би. Не так я хотел сделать это (признаться. — Прим. Лайфа), но у меня отняли шанс сделать это, когда я был готов. Я старался держать свою личную жизнь в секрете от социальных сетей", — написал Молина в "Твиттере".

По словам бойца, он всю жизнь встречался с девушками и подавлял чувства, которые испытывал к парням в старших классах, когда был в команде по борьбе, в колледже, занимаясь ММА, и даже после того, как осуществил часть своей мечты и попал в UFC. Молина добавил, что хотел обрести мировую известность благодаря своим навыкам и тем, чему он посвятил последние 11 лет своей жизни, а не из-за статуса "би-бойца UFC".

Хавбек сборной Чехии Янкто совершил каминг-аут

Хавбек сборной Чехии Янкто совершил каминг-аут

Совсем другое дело обстоит с российскими спортсменами. Помните интимное видео с участием нападающего московского "Локомотива" Артёмы Дзюбы, которое наделало много шума в соцсетях? Недавно он признался, что после появившегося в сети ролика к нему начали присматриваться мужчины. При этом футболист сразу расставил все точки над "i", отметив, что он "не из этих".

Николь Вербер
  • Новости
  • Единоборства Бокс/MMA/UFC
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров