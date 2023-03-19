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18 марта, 23:54

Азербайджанец Физиев проиграл второй бой в UFC, уступив Гейджи

Физиев проиграл Гейджи в соглавном бою турнира UFC 286

<p>Гейджи победно взмахивает рукой после боя с Физиевым. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/ufc/status/1637230475461931008/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">UFC</a></p>

Гейджи победно взмахивает рукой после боя с Физиевым. Обложка © Twitter / UFC

Американец Джастин Гейджи победил азербайджанца Рафаэля Физиева в соглавном поединке турнира UFC 286, который проходит в Лондоне.

Бой продлился все три раунда и закончился победой Гейджи большинством судей. Для американца этот успех стал 24-м в карьере при четырёх поражениях. Физиев проиграл второй бой (первый проигрыш случился в апреле 2019 года) при 14 победах.

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Артур Лапсаков
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