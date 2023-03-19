Азербайджанец Физиев проиграл второй бой в UFC, уступив Гейджи
Физиев проиграл Гейджи в соглавном бою турнира UFC 286
Гейджи победно взмахивает рукой после боя с Физиевым. Обложка © Twitter / UFC
Американец Джастин Гейджи победил азербайджанца Рафаэля Физиева в соглавном поединке турнира UFC 286, который проходит в Лондоне.
Бой продлился все три раунда и закончился победой Гейджи большинством судей. Для американца этот успех стал 24-м в карьере при четырёх поражениях. Физиев проиграл второй бой (первый проигрыш случился в апреле 2019 года) при 14 победах.
Ранее Лайф писал, что российский боец Пётр Ян проиграл грузину Двалишвили в главном бою UFC Fight Night 221, который проходил в Лас-Вегасе. Это поражение стало для россиянина третьим подряд. При этом в UFC не собираются увольнять его.