В UFC не будут увольнять Петра Яна из-за трёх поражений подряд

Несмотря на череду поражений, российский боец смешанного стиля (ММА) Пётр Ян сохранит место в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

На турнире в Лас-Вегасе единогласным решением судей он уступил победу грузину Мерабу Двалишвили в главном поединке турнира UFC Fight Night 221. При этом источник поспешил заверить, что по контракту спортсмен проведёт ещё три боя.

"Он яркий, медийный. Сейчас его никто не собирается увольнять, несмотря на три поражения подряд", — подчеркнул собеседник агентства.