Москалькова вновь призвала обратить внимание на нарушение прав митингующих во Франции

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в очередной раз призвала правозащитников обратить внимание на нарушения прав митингующих во Франции. Соответствующее сообщение она опубликовала в телеграм-канале.

"Ещё раз обращаюсь к международному правозащитному сообществу: обратите наконец внимание на вопиющие нарушения права на свободу собраний, которые ежедневно демонстрируют силовые структуры", — написала Москалькова, заключив, что происходящее — иллюстрация афоризма "Увидеть Париж и умереть".