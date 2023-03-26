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Регион
Опубликовано 26 марта 2023, 16:44

Москалькова вновь призвала обратить внимание на нарушение прав митингующих во Франции

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в очередной раз призвала правозащитников обратить внимание на нарушения прав митингующих во Франции. Соответствующее сообщение она опубликовала в телеграм-канале.

"Ещё раз обращаюсь к международному правозащитному сообществу: обратите наконец внимание на вопиющие нарушения права на свободу собраний, которые ежедневно демонстрируют силовые структуры", — написала Москалькова, заключив, что происходящее — иллюстрация афоризма "Увидеть Париж и умереть".

Миллион французов продолжают бастовать против пенсионной реформы
Миллион французов продолжают бастовать против пенсионной реформы

Ранее Лайф сообщал, что свыше миллиона человек приняли участие в демонстрациях против пенсионной реформы, которые прошли в четверг, 23 марта, во многих городах Франции. В ряде из них не обошлось без массовых беспорядков и стычек протестующих с полицией.

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Getty Images / Kiran Ridley

Артур Белкин
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