Москалькова вновь призвала обратить внимание на нарушение прав митингующих во Франции
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в очередной раз призвала правозащитников обратить внимание на нарушения прав митингующих во Франции. Соответствующее сообщение она опубликовала в телеграм-канале.
"Ещё раз обращаюсь к международному правозащитному сообществу: обратите наконец внимание на вопиющие нарушения права на свободу собраний, которые ежедневно демонстрируют силовые структуры", — написала Москалькова, заключив, что происходящее — иллюстрация афоризма "Увидеть Париж и умереть".
Ранее Лайф сообщал, что свыше миллиона человек приняли участие в демонстрациях против пенсионной реформы, которые прошли в четверг, 23 марта, во многих городах Франции. В ряде из них не обошлось без массовых беспорядков и стычек протестующих с полицией.
Getty Images / Kiran Ridley