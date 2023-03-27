Стоп, опека!: Забирать детей из семьи сможет только суд Готовятся поправки в законодательство России, которые могут исключить возможность забирать детей из семьи только по решению органов опеки. Как это будет работать? 27 марта, 13:14 Обложка © Shutterstock

В Госдуме обратились к Правительству России с предложением пересмотреть существующие нормы об отобрании ребёнка из семьи. Суть инициативы заключается в изменении подхода к применению этой крайней меры.

По действующему законодательству органы опеки и попечительства имеют право по жалобе любого человека проводить свою проверку, в результате которой могут изъять детей без решения суда, если получат подписанный акт от органов исполнительной власти или главы муниципалитета. При этом социальные работники нередко самостоятельно трактуют угрозу здоровью ребёнка. Чтобы избежать ошибок или злоупотреблений, законотворцы предлагают закрепить исчерпывающий перечень случаев, когда ребёнка могут отобрать у родителей, и к таковым отнести только два:

— вступившее в силу судебное решение о лишении (ограничении) родительских прав или отмене усыновления;

— наличие не обжалованного в суде акта органа опеки и попечительства об отстранении опекуна (попечителя) от исполнения возложенных на него обязанностей и об отобрании ребёнка.

При этом, даже если такие акты состоялись, законодатели настаивают на преимущественном праве на опеку за родственниками детей.

Законопроект уже готов, но для его полноценного рассмотрения требуется заключение ряда министерств.

— С кем и где будет жить ребёнок — важнейший вопрос не только для семьи, но и для государства. Да, некоторые родители могут быть опасными для своих собственных детей, но логично, чтобы с ними разбирались суды, — заявил депутат Госдумы Александр Толмачёв. — Законопроект защищает наши семейные ценности. Процедура изъятия детей из семьи не должна превращаться в рутинную работу одного из ведомств. И к каждому случаю необходимо повышенное внимание и всестороннее рассмотрение всех аспектов. И это может обеспечить только суд.

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А вот правоприменители высказывают неоднозначные мнения относительно заявленных поправок в семейное законодательство.

— С одной стороны, заявленные изменения могут позволить избежать предвзятого отношения со стороны органов опеки. С другой — когда речь идёт об угрозе здоровью ребёнка и счёт идёт на часы, дополнительная инстанция в виде суда может пойти во вред, — считает управляющий партнёр ЮК "Мокров и партнёры" Александр Мокров. — На практике, предполагаю, органы опеки в случае принятия закона будут выходить с заявлением в суд и одновременно подавать ходатайство о наложении обеспечительных мер в виде помещения ребёнка в специальное учреждение на время рассмотрения дела.

С этим мнением согласен Роман Майданчук, руководитель адвокатского кабинета "Адвокат 365", который указывает на то, что в случае принятия законопроекта суды, скорее всего, будут чаще применять возможность передачи детей от неблагополучных родителей родственникам.

— Новый механизм защиты детей должен быть более соразмерным и не уничтожать право ребёнка на семью. Поэтому логично, чтобы в поправках в закон были указаны не только возможности решения вопросов через суд, но и при необходимости временной передачи ребёнка его другим родственникам. Хотя бы до полноценного судебного решения.

Авторы Максим Греков