Боевые санитары: Как сотрудники частной скорой в Видном гоняют пациентов и журналистов В коммерческой скорой помощи в Видном взвинчивают цены и вышвыривают больных на улицу, принимают на работу судимых за халатность и наркотики, а ещё избивают журналистов, чтобы они не узнали правду. 27 марта, 19:35 Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Как фельдшер высадил задыхающегося ребёнка на улицу

В начале марта 13-летний Амин попал в реанимацию с двусторонней пневмонией. По словам родителей, в местной больнице (дело было в Видном) сыну помочь не смогли. Состояние ухудшилось настолько, что ребёнка подключили к кислородной маске.

— Я договорился, что сына примут в столичной больнице, и хотел отправить его туда с мамой на частной скорой помощи, — рассказывает Лайфу отец мальчика Эльшад Шаралиев. — Диспетчер озвучил мне цену: 15 тысяч рублей за вызов, 200 рублей — за километр, четыре тысячи — за кислород.

По словам отца, когда за мальчиком приехала скорая, её фельдшер, 52-летний Александр Яковенко, якобы потребовал сто тысяч. Ошарашенные родители снова позвонили в диспетчерскую и сошлись на итоговую тридцатку. Отец еле дышащего Амина перевёл деньги. Карета скорой тронулась в направлении московской больницы. И тут фельдшер Яковенко, увидев, какая сумма ему капнула на счёт, устроил истерику. Он попросту высадил женщину с ребёнком на улицу и уехал.

Отец ребёнка — о случившемся. Видео © t.me / SHOT

Эльшаду Шаралиеву пришлось вызывать другую частную скорую. К счастью, его сына Амина успели доставить в больницу, мальчик сейчас восстанавливается.

Частную скорую помощь, куда обратились родители Амина, курирует ООО "МЦСМП". Через пару дней Шаралиевым позвонили из этой медфирмы и сказали, что, мол, фельдшер уволен. Родителей это не устроило, они уже готовят обращения в Следственный комитет, прокуратуру и суд.

Непотопляемый и с дурной репутацией

Как выяснил телеграм-канал SHOT, у Яковенко очень мрачное врачебное прошлое. Скандалы ему словно ни по чём. В 2005 году он работал акушером-гинекологом в Волгограде. Тогда из-за его ошибки умер ребёнок 23-летней пациентки, а сама девушка позже скончалась от осложнений. Суд признал Яковенко виновным, приговорил к двум с половиной годам колонии-поселения и на три года запретил заниматься врачебной деятельностью.

Александр Яковенко. Фото © t.me/ SHOT

По истечении запрета Яковенко перебрался в Подмосковье и стал заведующим Истринской подстанции скорой помощи. В прошлом году у него там произошёл конфликт с подчинённой, которую он избил прямо на работе. У девушки диагностировали сотрясение и многочисленные ушибы головы.

Сейчас помимо должности фельдшера в МЦСМП Яковенко принимает в московской наркологической клинике РЕСЕТ в качестве реаниматолога, психиатра и нарколога.

Скорая криминальная помощь

После публикаций телеграм-канала SHOT, следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а свою проверку инициировал Росздравнадзор.

Корреспонденты SHOT отправились на базу частной скорой помощи МЦСМП, чтобы задать вопросы о Яковенко. Беседы не получилось. Оператору применили борцовский удушающий, корреспондента вытолкали из офиса и пытались отобрать телефон. Съёмочной группе с огромным трудом удалось покинуть территорию.

Нападение на оператора телеграм-канала SHOT. Видео © t.me/ SHOT

Как оказалось, помимо судимого фельдшера в штате МЦСМП есть ещё один человек, кто привлекался по уголовной статье. Это 35-летний генеральный директор Александр Назаров. Он был ранее судим за наркотики. В 2010 году у него нашли свыше пяти с половиной граммов кокаина и дали три года условно.

Гендиректор частной скорой помощи Александр Назаров. Фото © t.me / SHOT

Почему в частных службах скорой помощи процветают беспредел и нарушения закона? 0 Потому что частников никто особо не контролирует Частный бизнес нанимает всех подряд Потому что частные клиники откупаются от проверок

Авторы Егор Пережогин