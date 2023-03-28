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28 марта, 13:05

Врач назвала два ключевых отличия панической атаки от сердечного приступа

Невролог Шиндяева: Боль при сердечном приступе не проходит сама по себе

Симптомы панической атаки и сердечного приступа иногда схожи настолько, что пациенту трудно понять, с чем он столкнулся. Врач-невролог Наталья Шиндяева рассказала об особенностях этих недугов и назвала их ключевые отличия.

"Панические атаки могут возникнуть в любое время, в том числе в состоянии покоя. Сердечный приступ чаще всего начинается после интенсивной физической нагрузки", — уточнила специалист в интервью "Газете.ru".

Она добавила, что панические атаки проходят сами по себе и достаточно быстро, чего нельзя сказать о сердечном приступе. Во втором случае боль постепенно нарастает и разливается на левую половину тела, а также отдаёт в нижнюю челюсть и руку.

По словам Шиндяевой, пациенты нередко путают гипертонический криз с панической атакой, но и здесь работает то же правило: при кризе боли нарастают и не могут исчезнуть без медицинской помощи. Врач напомнила, что панические атаки не опасны для здоровья, хоть и существенно снижают качество жизни.

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Ирина Фальке
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