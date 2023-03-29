Российская кругосветная экспедиция продолжится в апреле, несмотря на потерю тримарана

Несмотря на потерю тримарана, кругосветная экспедиция по пути великих российских мореплавателей продолжится в апреле. Об этом РИА "Новости" сообщила руководитель берегового штаба Юлия Калюжная.

"Примерно в середине апреля планируется старт с острова Пасхи", — рассказала она.

По её словам, российский путешественник Дмитрий Трубицын хранит парусный надувной катамаран такого же типа, как и тримаран, на острове Пасхи. Калюжная добавила, что он находится в отличном состоянии.