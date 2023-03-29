Российская кругосветная экспедиция продолжится в апреле, несмотря на потерю тримарана
Несмотря на потерю тримарана, кругосветная экспедиция по пути великих российских мореплавателей продолжится в апреле. Об этом РИА "Новости" сообщила руководитель берегового штаба Юлия Калюжная.
"Примерно в середине апреля планируется старт с острова Пасхи", — рассказала она.
По её словам, российский путешественник Дмитрий Трубицын хранит парусный надувной катамаран такого же типа, как и тримаран, на острове Пасхи. Калюжная добавила, что он находится в отличном состоянии.
Ранее Лайф писал, что поломка судна помешала участникам кругосветной экспедиции на парусном тримаране закончить намеченный маршрут. Их эвакуировали из Чили. Всё произошло ночью 16 марта. Путешественники сообщили руководителю берегового штаба, что у тримарана сломалось рулевое управление и он потерял контроль. Команду доставили на бразильский корабль, а судно экспедиции подцепили на буксир.