Песков: Регулирование Интернета в РФ необходимо, потому что он может нести много зла

Контроль за киберпространством в России необходим в связи с тем, что Интернет может нести много зла. Такое заявление сделал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, сравнив Мировую паутину с лекарством, которое принимают не по инструкции.

"Любое лекарство при неправильном использовании превращается в яд, и сам по себе Интернет тоже. С одной стороны, мы не можем себе представить жизнь без него, а с другой стороны — он является очень страшным оружием и может нести в себе очень много зла, поэтому мы занимаемся активно регулированием Интернета", — сказал Песков.