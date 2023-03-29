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29 марта, 10:16

Песков: Регулирование Интернета в РФ необходимо, потому что он может нести много зла

Контроль за киберпространством в России необходим в связи с тем, что Интернет может нести много зла. Такое заявление сделал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, сравнив Мировую паутину с лекарством, которое принимают не по инструкции.

"Любое лекарство при неправильном использовании превращается в яд, и сам по себе Интернет тоже. С одной стороны, мы не можем себе представить жизнь без него, а с другой стороны — он является очень страшным оружием и может нести в себе очень много зла, поэтому мы занимаемся активно регулированием Интернета", — сказал Песков.

Ранее Лайф рассказывал, что Роскомнадзор работает над созданием системы "Вепрь". Она будет направлена на выявление "потенциальных точек напряжённости" в Сети. Запуск планируется во второй половине текущего года.

В России запущена система для отслеживания пропаганды ЛГБТ

В России запущена система для отслеживания пропаганды ЛГБТ

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Shutterstock

Александр Юнашев
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