Кто проживает на дне океана: Откуда в глубинах Атлантики появились загадочные отверстия Они совершенно не похожи на то, что "рисуют" или "рисовали" когда-то на дне известные науке организмы. 29 марта, 23:40 Обложка © Shutterstock

Этими странными отверстиями испещрено дно северной части Атлантического океана ближе к берегам Португалии, недалеко от Азорских островов. Глубина здесь — чуть больше двух километров. Интересно, что в этих местах проходит Срединно-Атлантический хребет, то есть граница двух литосферных плит. Впервые удивительные следы обнаружил и заснял ещё в 2004 году норвежский беспилотник, потом исследователи ещё не раз сюда приплывали, но до сих пор нет ответа, что это такое.

Отверстия в длину составляют около шести сантиметров, и примерно на таком же расстоянии друг от друга они находятся. Они образуют некие пунктирные линии — иногда прямые, иногда изогнутые — протяжённостью по несколько метров или около того. Притом очень интересно, что есть отверстия уже явно старые, их занесло осадком, а есть такие, вокруг которых светлеют выброшенные отложения, то есть их проделали, видимо, сравнительно недавно. Основная версия — это следы жизнедеятельности каких-то существ, но каких — пока загадка.

Загадочные отверстия на дне Атлантического океана (скриншоты видео, снятого в 2004 году). Фото © Frontiers Media S.A.

Учёные говорят, что следы напоминают окаменелости древних морских организмов, которые много раз находили в глубоководных породах. Но если их сравнить, то становится ясно, что они на самом деле внешне совсем не похожи, и биологи вынуждены это признать.

К примеру, упоминаются вот такие окаменелые отметины, они получили название Treptichnus pedum, это значит что-то вроде "перевёрнутые следы ног". Им больше 540 миллионов лет. Но, как легко заметить, это не вмятины, наоборот, выемки на поверхности, а внутри находится череда маленьких тоннелей. По мнению биологов, их пробурили какие-то червеобразные существа. К тому же эти отметины по размерам мельче и встречаются только на мелководье.

Древние окаменелости Treptichnus pedum. Фото © fossiilid.info

Ещё один предложенный вариант — примерно такие экземпляры под названием Paleodictyon. Но опять здесь мы имеем целые сети каких-то удивительных многоугольников, прямо-таки пчелиные соты, а не те пунктирные линии, которыми как будто проштамповано дно океана у Азорских островов.

Древние окаменелости Paleodictyon. Фото © cambridge.org

А если это проштамповал кто-то ныне живущий, то на этот счёт рассматривают две версии. Первая — это какой-то невиданный представитель бентоса. Бентос — это общее наименование всех мелких-мелких обитателей дна. Если это кто-то из них, то становится очень любопытно, почему же эти крохотные существа такой шеренгой выстраиваются и притом чётко соблюдают одинаковую дистанцию. А главное, для чего.

И вторая возможность — это следы крупного морского существа, которое курсировало в поисках пищи у самого дна и при этом касалось его какой-нибудь частью своего тела. Тоже интересно. Был бы это, допустим, плавник, он бы, надо так понимать, сплошную линию прочерчивал. Так что вопрос остаётся открытым. Учёные говорят, хорошо бы прояснить, а не взаимосвязаны ли эти отверстия там внизу, под ними. Может, там целый общий тоннель, а эти отверстия — места выхода на поверхность. Тогда это, скорее всего, какие-то мелкие местные жители.

Авторы Адель Романенкова