Появится новая льгота: Как можно будет снизить расходы на квартплату Этой весной сделают перерасчёт оплаты некоторых услуг ЖКХ. Многим жильцам пришли квитанции с повышенными суммами. В правительстве нашли способ снизить ежемесячный платёж. Как это сделать? 30 марта, 09:20 Обложка © ТАСС / Максим Коротченко

В Минстрое разработали документ, который предусматривает рассрочку на оплату услуг ЖКХ. Она касается расходов на общедомовые нужды. Рассрочка прописана в постановлении правительства, которое разработало ведомство.

Документ предполагает внесение изменений в правила содержания общего имущества в многоквартирном доме. Если его примут, то жильцы смогут оплачивать сумму перерасчёта в течение следующего года равными долями. Проект постановления уже внесён на рассмотрение в правительство.

Перерасчёт этой весной сделали после того, как изменились правила оплаты общедомовых нужд. Теперь жильцы должны в полном объёме оплачивать воду, тепло, электроэнергию, водоотведение, которые пошли на ОДН. Раньше суммы выплат были ограничены нормативами.

Новшеств достаточно много. В частности, теперь разница между показаниями общедомовых счётчиков и суммарным потреблением квартир в доме распределяется между всеми жильцами. Причём пропорционально занимаемой ими площади.

— В результате некоторым жильцам пришли квитанции с перерасчётом за прошлый год, где суммы вдвое выше привычных. Для многих это существенная нагрузка на семейный бюджет. Надо отметить, что этот перерасчёт — разовая выплата. Тем не менее рассрочка могла бы решить проблему снижения финансовой нагрузки. Сейчас очень многие жильцы недовольны суммой в квитанциях. Если есть какие-то вопросы, то лучше сразу задавать их управляющей компании. Если суммы, на ваш взгляд, слишком велики, а УК проблему не решает, то имеет смысл обратиться в суд, — отметила юрист Елена Кузнецова.

Авторы Нина Важдаева