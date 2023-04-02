Вселенская перенастройка: Странный объект в космосе внезапно направил радиосигнал прямо на Землю Астрономы улавливают его сигналы уже много лет, но недавно он по неизвестным причинам резко изменил направление вещания так, чтобы землянам его было максимально хорошо "слышно". 1 апреля, 23:40 Обложка © Shutterstock

На этом фото — не тот объект, о котором идёт речь, но он очень хорошо помогает понять суть произошедшего. Мы видим галактику в созвездии Центавра, и в центре у неё (как и, собственно, практически у всех галактик) — сверхмассивная чёрная дыра. К примеру, в центре нашего Млечного Пути находится чёрная дыра массой в четыре миллиона Солнц. А помимо диска самой галактики на этом снимке прослеживаются мощнейшие струи плазмы, которые вырываются из точек у полюсов чёрной дыры. То есть галактический диск обосновывается вокруг её экватора, а из полюсов извергаются вот такие струи. Их называют релятивистскими джетами.

Галактика Центавр А с идущими от неё релятивистскими струями плазмы. Фото © Европейская южная обсерватория

По мнению учёных, они исходят всё-таки не из самой чёрной дыры (она из себя ничего или почти ничего не выпускает), а из облака окружающего вещества в непосредственной близости от неё — аккреационного диска. Эти джеты могут простираться на многие миллионы световых лет и мчатся на скорости, очень близкой к скорости света. Возникает даже иллюзия их сверхсветового движения.

Но струи эти исходят из чёрных дыр вовсе не в каждой галактике во Вселенной, а только в галактиках очень активных и потому очень ярких. А активные и яркие они, как поняли учёные, в силу своей молодости: это галактики-"подростки". Вообще, ещё Эдвин Хаббл проанализировал множество и великое разнообразие увиденных им галактик и пришёл к такому выводу: "новорождённая" галактика — это галактика эллиптическая, то есть овальное облако. Потом она делается линзовидной, то есть выпуклым диском. И только потом эта линза превращается в спираль. Так что мы живём во взрослой галактике. Когда Млечный Путь состарится, его великолепные рукава рассеются и он превратится в бесформенное облако — неправильную галактику.

Активные галактики, или галактики с активными ядрами, встречаются эллиптические либо линзовидные. Молодые. И ещё одно проявление их юности — идущее от них мощное радиоизлучение. Оно настолько сильнее, чем у всех остальных галактик, что для них даже есть специальный термин — радиогалактики.

Так вот, именно в таком виде, как и показанная выше галактика Центавр А, и привыкли наблюдать загадочный объект PBC J2333.9-2343. Он находится более чем в 650 миллионах световых лет от нас. Для сравнения, ближайшая к нам галактика Андромеды отстоит от нас на 2,5 миллиона световых лет. То есть этот объект выглядел как молодая радиогалактика с вот такими же релятивистскими струями. И струи эти простирались по небу в разные стороны на все четыре миллиона световых лет. Значит, они покрывали собой расстояние в полтора-два раза больше, чем между нами и Андромедой.

Но недавно PBC J2333.9-2343 понаблюдали снова и этих двух гигантских джетов уже не увидели. А вместо них прослеживался один, который занимал видимый участок неба протяжённостью всего-навсего 172 световых года. Астрофизики со всей ответственностью заявляют, что так внезапно "выключиться" релятивистские струи плазмы абсолютно не могут. Поэтому они пришли к удивительному выводу: эта предполагаемая радиогалактика неожиданно резко развернулась градусов на 90 — и теперь один из её джетов "смотрит" прямо на нас. Может быть, и не совсем идеально точно на Землю, но, по некоторым измерениям, под углом всего градуса в три. Опять же, для иллюстрации: вот молодая эллиптическая галактика М87 со струёй плазмы, направленной более-менее в нашем направлении. Соответственно, у PBC J2333.9-2343 она бы "била" практически в объектив.

Активная эллиптическая галактика M87, из центра которой вырывается релятивистская струя плазмы. Фото © Wikipedia

А когда так происходит, то объект становится уже настолько ярким, что его даже классифицируют по-другому: как блазар. Этот термин обыгрывает английское слово blaze — "полыхать". Хотя астрофизики всё больше склоняются к тому, что радиогалактики и блазары — это на самом деле одно и то же, просто расположено по-разному по отношению к нам: у одних джеты смотрят, грубо говоря, влево и вправо, а у других — перпендикулярно, один джет направлен к Земле. Но самый интересный вопрос, что же этот объект могло так развернуть? Предполагают, что галактика могла столкнуться с другой галактикой. А может быть, это какое-то ещё не изученное проявление её молодости.

Авторы Адель Романенкова