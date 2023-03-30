Чехию и Болгарию уличили в нелегальном ремонте советских вертолётов для Украины
ФСВТС назвала нелегальным ремонт Чехией и Болгарией советских вертолётов для Украины
Болгарские и чешские компании, которые ремонтируют для Украины вертолёты советского и российского производства, нарушают международные обязательства. Об этом заявили в пресс-службе Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).
"Деятельность Болгарии и Чехии является грубым нарушением международных обязательств и наносит значительный ущерб мировой системе экспортного контроля", — подчёркивается в пресс-релизе.
Ранее СМИ сообщили, что государственные компании Болгарии ("Терем-Летец" и Авионамс") и Чехии ("Лом Прага") продолжают незаконно ремонтировать и модернизировать произведённые в России и СССР боевые вертолёты, в том числе для отправки Киеву. В ФСВТС уточнили, что речь идёт о Ми-17, Ми-171Ш (Ми-8) и Ми-35 (Ми-24).
Напомним, в прошлом году в ответ на недружественные шаги Праги и Софии Москва приостановила действие свидетельств авиаремонтных предприятий, выданных компаниям стран. По соглашению о ремонте и модернизации вертолётов Чехия и Болгария обязывались не продавать и не передавать "имущество, документацию и информацию" третьим странам без предварительного письменного согласия РФ, а также не заниматься модернизацией винтокрылых машин без участия их производителей.
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