Чехию и Болгарию уличили в нелегальном ремонте советских вертолётов для Украины

Болгарские и чешские компании, которые ремонтируют для Украины вертолёты советского и российского производства, нарушают международные обязательства. Об этом заявили в пресс-службе Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).

"Деятельность Болгарии и Чехии является грубым нарушением международных обязательств и наносит значительный ущерб мировой системе экспортного контроля", — подчёркивается в пресс-релизе.

Ранее СМИ сообщили, что государственные компании Болгарии ("Терем-Летец" и Авионамс") и Чехии ("Лом Прага") продолжают незаконно ремонтировать и модернизировать произведённые в России и СССР боевые вертолёты, в том числе для отправки Киеву. В ФСВТС уточнили, что речь идёт о Ми-17, Ми-171Ш (Ми-8) и Ми-35 (Ми-24).