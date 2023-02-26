Хорватия приступила к ремонту 14 транспортных вертолётов Ми-8 (12 Ми-8 MTV и 2 Ми-8 T) для дальнейшей отправки на Украину, их уже вывели из состава вооружённых сил страны и готовят к передаче. Об этом пишет газета Jutarnji list.

Сейчас, по данным издания, боевые машины находятся в вертолётно-техническом центре в Велика-Горице под Загребом, у них меняют старые детали, доливают масло и убирают знаки хорватских ВС. На все подготовительные работы потребуется около десяти дней, отмечается в публикации.

Семь вертолётов частично разберут и отправят сухопутным способом, остальные полетят сами, так как находятся в лучшем техническом состоянии. Сначала машины прибудут в Польшу, уже оттуда в Киев. В статье подчёркивается, что после этого у Хорватии останется только десять Ми-171 и четыре вертолёта Black Hawk.

При этом получить официальные данные о поставках техники невозможно, так как власти Хорватии засекретили информацию. Газета напоминает, что Загреб уже направил украинской стороне четыре партии оружия, в том числе восемь тысяч автоматов с патронами, двенадцать пушек М-46 калибра 130 мм со снарядами, а в хорватском правительстве даже называли общую стоимость помощи Киеву — сумма превысила 160 миллионов евро.