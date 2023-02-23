В Киеве похвастались, что скоро получат системы ПВО Patriot и SAMP/T
Замминистра обороны Украины Маляр: Киев вскоре получит системы ПВО Patriot и SAMP/T
Замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что ВСУ в ближайшее время получат системы ПВО Patriot и SAMP/T, способные перехватывать баллистические ракеты. По её словам, украинская армия "де-факто стала армией НАТО" и киевский режим чётко следует по пути евро-атлантического вектора.
"Сейчас уже формируются танковые подразделения, принято решение о предоставлении дальнобойного оружия… Вскоре получим системы Patriot и SAMP/T, которые способны перехватывать баллистические ракеты. Продолжаются дискуссии по самолётам, и это решение также будет положительным", — приводит слова Маляр пресс-служба украинского Минобороны.
Замминистра добавила, что год назад Киев смог добиться от партнёров поставок пехотного оружия, а теперь — предоставления тяжёлых вооружений.
Напомним, в декабре стало известно, что США поставят Украине зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot. При этом обучение ВСУ пользоваться ими займёт несколько месяцев. Позже глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что Нидерланды также передадут Киеву ракеты и установки Patriot. Американский офицер Джефф Ламер назвал поставки ЗРК дорогостоящей ошибкой Соединённых Штатов.
ТАСС / IMAGO / BildFunkMV