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23 февраля, 13:13

В Киеве похвастались, что скоро получат системы ПВО Patriot и SAMP/T

Замминистра обороны Украины Маляр: Киев вскоре получит системы ПВО Patriot и SAMP/T

Замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что ВСУ в ближайшее время получат системы ПВО Patriot и SAMP/T, способные перехватывать баллистические ракеты. По её словам, украинская армия "де-факто стала армией НАТО" и киевский режим чётко следует по пути евро-атлантического вектора.

"Сейчас уже формируются танковые подразделения, принято решение о предоставлении дальнобойного оружия… Вскоре получим системы Patriot и SAMP/T, которые способны перехватывать баллистические ракеты. Продолжаются дискуссии по самолётам, и это решение также будет положительным", — приводит слова Маляр пресс-служба украинского Минобороны.

Путин: Россия пощёлкает комплексы Patriot, которые будут поставлены на Украину

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Замминистра добавила, что год назад Киев смог добиться от партнёров поставок пехотного оружия, а теперь — предоставления тяжёлых вооружений.

Напомним, в декабре стало известно, что США поставят Украине зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot. При этом обучение ВСУ пользоваться ими займёт несколько месяцев. Позже глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что Нидерланды также передадут Киеву ракеты и установки Patriot. Американский офицер Джефф Ламер назвал поставки ЗРК дорогостоящей ошибкой Соединённых Штатов.

Обложка ©

ТАСС / IMAGO / BildFunkMV

Никита Никонов
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