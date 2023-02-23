В Киеве похвастались, что скоро получат системы ПВО Patriot и SAMP/T

Замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что ВСУ в ближайшее время получат системы ПВО Patriot и SAMP/T, способные перехватывать баллистические ракеты. По её словам, украинская армия "де-факто стала армией НАТО" и киевский режим чётко следует по пути евро-атлантического вектора.

"Сейчас уже формируются танковые подразделения, принято решение о предоставлении дальнобойного оружия… Вскоре получим системы Patriot и SAMP/T, которые способны перехватывать баллистические ракеты. Продолжаются дискуссии по самолётам, и это решение также будет положительным", — приводит слова Маляр пресс-служба украинского Минобороны.