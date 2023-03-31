Песков: Путин уже отчитался о доходах за 2022 год
Президент России Владимир Путин сдал декларацию о доходах за 2022 год. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Да, уже сдал", — приводит его слова ТАСС.
Песков уточнил, что отчитаться о доходах успело большинство работников Кремля, хотя срок для этого ещё не истёк — он закачивается 31 марта.
Напомним, согласно опубликованной в прошлом году декларации о доходах, президент России заработал в 2021 году 10,2 миллиона рублей. В его собственности по-прежнему были квартира и гараж, два автомобиля ГАЗ-М-21, машина "Нива" и прицеп "Скиф".
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