Песков: Путин уже отчитался о доходах за 2022 год

Президент России Владимир Путин сдал декларацию о доходах за 2022 год. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Да, уже сдал", — приводит его слова ТАСС.

Песков уточнил, что отчитаться о доходах успело большинство работников Кремля, хотя срок для этого ещё не истёк — он закачивается 31 марта.