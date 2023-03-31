В суд Москвы передано дело против отца сестёр-убийц Хачатурян с пунктом об изнасиловании

Генеральная прокуратура России направила для рассмотрения по существу в Бутырский суд Москвы уголовное дело в отношении Михаила Хачатуряна за преступления, совершённые против дочерей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

"Один эпизод по ст. 132 (насильственные действия сексуального характера, в том числе в отношении несовершеннолетних. — Прим. Лайфа) из-за попытки суицида одной из дочерей следствие квалифицировало пп. "а" и "б" ч. 3. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Бутырский суд Москвы", — говорится в сообщении.