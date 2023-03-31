В суд Москвы передано дело против отца сестёр-убийц Хачатурян с пунктом об изнасиловании
Генпрокуратура направила в суд Москвы дело против Хачатуряна о насилии над дочерьми
Михаил Хачатурян. Фото © "Одноклассники"
Генеральная прокуратура России направила для рассмотрения по существу в Бутырский суд Москвы уголовное дело в отношении Михаила Хачатуряна за преступления, совершённые против дочерей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
"Один эпизод по ст. 132 (насильственные действия сексуального характера, в том числе в отношении несовершеннолетних. — Прим. Лайфа) из-за попытки суицида одной из дочерей следствие квалифицировало пп. "а" и "б" ч. 3. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Бутырский суд Москвы", — говорится в сообщении.
Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Хачатуряна, которому инкриминируется незаконное изготовление и оборот порнографии с использованием Интернета, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью двум или более лицам и сексуальное насилие над дочерьми.
Напомним, три сестры — Крестина, Ангелина и Мария — обвиняются в убийстве своего отца Михаила 27 июля 2018 года. Девушки нанесли ему множество ножевых ранений. Они уверяли, что мужчина над ними издевался, проявлял жестокость, совершал сексуальное насилие. По рассказам сестёр, отец держал их как личных рабынь и подзывал колокольчиком. Лайф публиковал аудиозапись звонка девушек в полицию после расправы над отцом и видео их первого допроса, приводил заключение экспертов о психологическом состоянии сестёр Хачатурян сразу после убийства. В октябре 2022 года дело Хачатуряна вернули в СК РФ для установления обстоятельств насилия над дочерьми.