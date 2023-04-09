Вот это фейерверк: Учёные предупредили о скором невиданном событии в небе над Японией Обещают, что это будет красиво как никогда и обязательно войдёт в историю науки. 8 апреля, 23:40 Обложка © Shutterstock

Событие должно состояться не далее как в 2025 году. Конкретные даты пока не называются. Зато известно, что его можно будет наблюдать в Японии. Что же там ожидается? В атмосферу Земли будут один за другим влетать сотни неких объектов, они довольно надолго украсят ночное небо, и это станет поистине фантастическим зрелищем! Причём, как подчёркивают учёные, единственным в своём роде, ведь такого ещё никогда не было.

Вообще, такое зрелище называется метеорным дождём или метеорным потоком. А часто более поэтично — звездопадом. Естественным образом его вызывают кометы и астероиды. К примеру, майский метеорный поток Эта-Аквариды и октябрьские Ориониды — это град обломков одной и той же кометы Галлея. Комета по мере своего движения вблизи Солнца оставляет за собой шлейф обломков, он тянется позади него длинной дугой, огибающей светило. И долго не рассеивается. А когда в каком-то месте на этой дуге сквозь неё пролетает Земля, то её притяжение ловит эти обломки. В случае кометы Галлея такое происходит дважды в год: весной и осенью.

Так вот, обещанный в 2025 году метеорный дождь над Японией уникален тем, что он будет рукотворным. Первый в истории звездопад, устроенный человеком. И, как уверяют разработчики этого проекта, его неестественность будет очень заметна, особенно тем, кто любит смотреть звездопады. Самой очевидной разницей станет то, что каждый искусственный метеор будет виден в небе целых три секунды, а то и все десять. Как известно, падение настоящего метеора — это настолько мимолётное событие, что его ещё надо успеть заметить. А ещё этот рукотворный звездопад подумывают сделать разноцветным.

Как будет выглядеть в небе искусственный метеорный поток.

Что собой будут представлять эти самодельные метеоры: металлические шарики размером один сантиметр и весом несколько граммов. Как пишут инженеры, материалы использованы самые что ни на есть натуральные и безвредные, точно такие же, какие постоянно падают к нам из космоса. Состав целенаправленно подбирали именно такой, чтобы шарик максимально долго горел при трении об атмосферу и, соответственно, максимально долго светился в небе.

Как их будут запускать: со спутника, с 400-километровой высоты. Это уровень полёта Международной космической станции. Вот как выглядит этот космический аппарат. Таких японский стартап Astro Live Experiences запустил уже два, с одного из них атмосферу и обстреляют искусственными метеорами. Спутник летает на высоте 500 километров, но перед выполнением своей миссии он должен будет снизиться. А когда он сделает свою работу, то его постепенно и вовсе сведут с орбиты, он тоже полностью сгорит в плотных слоях атмосферы, как и шарики. Правда, этого, наверное, никто не увидит.

Спутник ALE-1, созданный для запуска первого в истории искусственного метеорного потока. Фото © star-ale.com

Рукотворные метеоры будут гореть на высоте примерно от 80 до 60 километров, это уровень мезосферы — именно та высота, на которой в небе пролетают и настоящие "падающие звёзды". Именно там атмосфера уже настолько плотная, что от трения об неё падающий объект воспламеняется и разрушается. Инженеры подчёркивают, что это будет не просто красиво, но и очень важно с научной точки зрения, так как мезосфера — это самый труднодоступный для изучения атмосферный слой, ведь для исследования со спутников он находится слишком низко, а для метеозондов — слишком высоко. А для чего интересуются мезосферой? Отмечается, что знания её свойств помогут лучше прогнозировать погоду и следить за изменением климата.

Авторы Адель Романенкова