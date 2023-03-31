85-летний Александр Збруев поделился секретом "вечной молодости"
Александр Збруев. Обложка © ТАСС / Елена Никитченко
Сегодня, 31 марта, народный артист РСФСР Александр Збруев отмечает 85-летие, но, несмотря на солидный возраст, многие поклонники отмечают, что актёр продолжает выглядеть очень молодо, а в кино и театре ему по-прежнему достаются роли 50-летних мужчин. Впрочем, сам Александр Викторович вполне серьёзно сетует на свою моложавость, так как она мешает режиссёрам определиться с его амплуа.
"С одной стороны, это хорошо, что я так молодо выгляжу, с другой — это мешает мне как актёру. Нет определённости, которая нужна режиссёру, и я от этого многое теряю", — приводит сайт kp.ru слова артиста.
Как оказалось, главный секрет, благодаря которому Збруев сохраняет молодость тела и духа, кроется в его активном образе жизни. С юных лет артист занимался боксом и гимнастикой. А сейчас же он регулярно занимается зарядкой и много ходит пешком. Также актёр признался, что не придерживается никакой диеты, а попросту старается мало есть.
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