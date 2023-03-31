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31 марта, 15:15

В России предложили отмечать 31 марта День взятия Парижа

ЛДПР внесла в ГД проект об установлении нового дня воинской славы — Дня взятия Парижа

<p>Русская армия вступает в Париж в 1814 году. Обложка © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6%D0%B0_(1814)" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Русская армия вступает в Париж в 1814 году. Обложка © Wikipedia

Депутаты фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект об установлении 31 марта нового дня воинской славы России в честь Дня взятия Парижа в 1814 году. Соответствующий документ появился в базе данных нижней палаты парламента.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что "победа в Отечественной войне 1812 года обеспечила сохранение российской государственности". Поэтому 31 марта, день, в который Александр I въехал в Париж, следует сделать праздничным. Это, по мнению авторов идеи, также воспрепятствует "участившимся попыткам фальсификации исторических фактов, связанных с вторжением иностранных войск во главе с Наполеоном Бонапартом в Российскую империю".

"Предлагается установить новый день воинской славы России — 31 марта. День взятия Парижа и победоносного завершения Отечественной войны 1812 года и заграничных походов русской армии 1813–1814 годов", — указано в документе парламентариев.

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Ранее Лайф сообщал, что Минпросвещения поддержало идею "Единой России" рассказывать школьникам о георгиевской ленте. Первая лекция про символ воинской славы пройдёт 4 мая, накануне праздничных мероприятий в честь Дня Победы.

Наталья Исакова
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