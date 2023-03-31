В России предложили отмечать 31 марта День взятия Парижа

Депутаты фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект об установлении 31 марта нового дня воинской славы России в честь Дня взятия Парижа в 1814 году. Соответствующий документ появился в базе данных нижней палаты парламента.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что "победа в Отечественной войне 1812 года обеспечила сохранение российской государственности". Поэтому 31 марта, день, в который Александр I въехал в Париж, следует сделать праздничным. Это, по мнению авторов идеи, также воспрепятствует "участившимся попыткам фальсификации исторических фактов, связанных с вторжением иностранных войск во главе с Наполеоном Бонапартом в Российскую империю".

"Предлагается установить новый день воинской славы России — 31 марта. День взятия Парижа и победоносного завершения Отечественной войны 1812 года и заграничных походов русской армии 1813–1814 годов", — указано в документе парламентариев.